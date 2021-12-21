رسمياً.. الأهلي بالزي الرسمي استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي للسوبر الإفريقي

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عقد اليوم الثلاثاء، إجتماع بين الجهاز الفني للنادي الأهلي، ومسئولو نادي الرجاء المغربي، قبل لقاء كأس السوبر الإفريقي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص سيد عبد الحفيظ وأمير مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، وتم الأستقرار في أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق.

بينما يرتدي فريق الرجاء المغربي غداً القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون الأصفر.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

وتم تحديد موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير القادم، وتقام البطولة هذا العام بالإمارات.

وتبدأ البطولة يوم 3 فبراير بمواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي في مباراة الدور التمهيدي.

وينتظر الهلال السعودي الفائز من هذه المباراة في مباراة الدور ما قبل النهائي، ويلعب الفائز أمام تشيلسي الإنجليزي.

بينما يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي أمام بالميراس البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي.

وتقام مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء.