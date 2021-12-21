/667401/تعرف-على-قواعد-مباراة-كأس-السوبر-الأفريقي-بين-الأهلي-والرجاء

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي، والمقرر إقامته غداً الأربعاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السيد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلغاء الأشواط الإضافية خلال المباراة المرتقبة بين الأهلي والرجاء، وسيتم لعب الأشواط الرسمية، على أن يتم اللجوء لركلات الترجيح فور إنتهاء المباراة بالتعادل.

ويسعى الأهلي للفوز باللقب الثاني على التوالي في بطولة كأس السوبر الأفريقي، بينما الرجاء يريد الفوز من جديد بعد بطولة 2019.

ومن الممكن أن يحقق بدر بانون لاعب الأهلي رقماً قياسياً بالفوز باللقب القاري للعام الثالث على التوالي، ولم يسبق أن فاز لاعب بهذا الكأس توالياً، وكان فاز في عام 2019 مع الرجاء، ثم الأهلي 2020، وأخيراً ينتظر اللقب وتحطيم الأريقام القياسية.

أرقام أفشة مع الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربي فى السوبر الإفريقي

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأربعاء أمام نظيرة الرجاء المغربي في بطولة السوبر الإفريقي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويعد مجدي"أفشة"، لاعب المارد الأحمر هو أهم اللاعبين المتواجدين داخل القلعة الحمراء في ذلك الوقت، خاصة بعد هدفه “الشهير” في مرمي المنافس نادي الزمالك في النهائي الإفريقي، والذي أحرزه ومنذ ذلك الوقت لمع أسم اللاعب في الدوري المصري وبين جماهير القلعة الحمراء وأصبح لاعب أساسي.

مشاركات أفشة

شارك مجدي افشة مع الأهلي 102 مباراة في جميع البطولا سوء، الدوري المصري، أو بطولة إفريقيا، وكأس مصر والعديد من البطولات الاخري.

فيما أحرز"أفشة" 21 هدف خلال جميع مشاركاته مع الشياطين الحمر، بينما شارك في 27 أسيست مع الفريق خلال جميع المسابقات.

القاب أفشة مع الأهلي

وحصد محمد مجدي”أفشة” عددة بطولات منذ أنضمامه للقلعة الحمراء، وجاء كالأتي:1 لقب الدوري المصري، 2 دوري أبطال إفريقيا، 1السوير المحلي، 1كأس مصر.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.