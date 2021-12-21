/667402/النائب-علاء-عابد-يوجه-التهنئة-لـ-الدغمى-لإنتخابة رئيسا-لمجلس-النواب-الأردني

شارك النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، فى إجتماع اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، بمقر مجلس النواب الأردني بالعاصمة الأردنية عمان ،اليوم الثلاثاء ، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب الأردني الدكتور عبد الكريم الدغمي .

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة علاء عابد فى اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان العربي حيث يتضمن جدول أعمال اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي عرض الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ، محاور حالة حقوق الإنسان فى العالم العربي للعام 2021، وتتضمن الاستراتيجية المحاور التالية : المحور الأول واقع عماله الأطفال في العالم العربي ، وسيتم في هذا المحور رصد وتوثيق تطورات عماله الأطفال في المنطقة العربية ، والإحصائيات وخاصة في السنوات الأخيرة ضمن القطاعات المختلفة منها ، وإعداد إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة إستغلال وعمالة الأطفال. ويضمن المحور الثاني : تطوير حالة السجون في المنطقة العربية والأليات العربية الجديدة لنظام السجون في المنطقة العربية . ووجه النائب علاء عابد التهنئة للدكتور عبد الكريم الدغمي لإنتخابة رئيسا لمجلس النواب الأردني ، مشيدا بدعم المملكة الأردنية الهاشمية للجهود العربية في مجال حقوق الإنسان ، وعماله الأطفال تلك الظاهرة التى بدءت تطفو على السطح خاصة فى ظل ما شهده الوطن العربي خلال الأعوام الماضية من صراعات كان أول ضحاياها الاطفال والنساء ، وأيضا جائحة كورونا التى أضعفت إقتصاديات دول العالم بما في ذلك إقتصاديات الدول العربية بإعتبارها جزء لا يتجزأ من الإقتصاد العالمي .

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