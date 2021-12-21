/667405/حصاد2021--التعليم-العالي-تدريب-أكثر-من-1000-من-شباب-الدول-الإفريقية

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا، حول حصاد الدعم المصري لقارة إفريقيا خلال عام 2021، حيث تعمل الوزارة إلى ربط الجامعات المصرية بالجامعات الإفريقية، من طريق برامج شراكة والربط بين الجامعات المصرية والإفريقية، وذلك من خلال توقيع مذكرات التفاهم المشتركة وتعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي ووضع خطط العمل، بالإضافة إلى إنشاء فروع للجامعات المصرية بالدول الإفريقية.

دوت الخليج

حصاد أداء قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حصاد الدعم المصري للقارة الإفريقية، من خلال تقرير قدمه الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من المنح المصرية المُخصصة لدول القارة الإفريقية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، موضحًا أن هناك منح لبرامج التبادل الثقافي، ومنح وزارة التعليم العالي باللجنة الفرعية في وزارة الخارجية، ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومنح الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

ولفت التقرير إلى وجود فروع للجامعات المصرية في إفريقيا، فهناك فرع لجامعة القاهرة بمدينة الخرطوم بالسودان، وتم رصد 100 مليون جنيه لإعادة تأهيل وتشغيل الفرع بكفاءة عالية، كما يوجد فرع لجامعة الإسكندرية في دولتي جنوب السودان وتشاد، وتسعى الوزارة إلى رفع كفاءة الفرعين وزيادة البرامج التعليمية بهذه الفروع، كما يتم التشاور حاليًا من أجل إنشاء فرع لجامعة عين شمس في جمهورية تنزانيا، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم والعلوم التكنولوجيا التنزانية، أثناء زيارة رئيسة جمهورية تنزانيا لمصر، في شهر نوفمبر، حيث تنُص مذكرة التفاهم على فتح جامعات مصرية في تنزانيا.

زيادة المنح الدراسية للطلاب الأفارقة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

وأشار التقرير إلى أن مراكز بحثية المصرية بها إمكانيات مادية وبشرية متميزة ساهمت في التواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مشتركة، خاصة في مجالات الغذاء والصحة والمياه و الطاقة والزراعة والاستشعار من البُعد وتكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، وتم تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج في دولتي السودان وتشاد، فضلًا عن تنظيم كليات الطب المصرية قوافل طبية لدول إفريقيا، وتم خلالها فحص أكثر من 1000 حالة، وإجراء أكثر من 600 عملية جراحية.

كما أكد على اهتمام الوزارة بمجالي الاستشعار من البُعد والفضاء ، وذلك لأهميتهما البالغة في الوقت الحالي، وأثمر ذلك عن التعاون في تأهيل دول شمال إفريقيا، لاستخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة، ومنها تعظيم الفائدة من الموارد البحرية ورصد و رصد ومتابعة التلوث النفطي ودعم القُدرات لدول شمال إفريقيا وغرب إفريقيا في هذا المجال، فضلًا عن تخريط الأماكن الواعدة للصيد المفتوح، من خلال ورش عمل وتبادل الزيارات، ودورات تدريبية مُتخصصة.

10 مليون دولار لإنشاء وتشغيل وكالة الفضاء الإفريقية

وأفاد التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالي، أن مصر خصصت مبلغ 10 مليون دولار، لإنشاء وتشغيل وكالة الفضاء الإفريقية، حيث تم الانتهاء الفعلي من المبنى المؤقت، كما يتم العمل على الانتهاء من المبنى الدائم بنهاية عام 2022، وتسعى الوكالة إلى تجهيز كوادر إفريقية ذات خبرات مُتميزة في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وشاركت الوزارة في المسابقات التي أقيمت في الدول الإفريقية، وأخرها كان فوز مصر بالمركز الثالث في مسابقة الذكاء الاصطناعي، التي نظمها الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع جامعة غانا، حيث استضافت مصر الكثير من مسابقات الإبداع والابتكار للموهوبين وصغار الباحثين؛ وذلك لزيادة الوعي وتأكيد أهمية التعليم والبحث العلمي، كقاطرة للتنمية في إفريقيا، وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، والتي تُعيد لمصر الريادة من خلال اجتذاب الطلاب والمُبدعين للتناغم والتعاون المُشترك، والوقوف على إمكانيات في البحث العلمي.