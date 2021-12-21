/667409/الفنان-محمد-االتاجي-عن-مشاركته-بمسلسل-حد-فاصل-حكاية-بنات-السباعي-بنحاول-نرد-اعتبار-الأب-في-أدوارنا

انتهي تصوير "حكاية بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل"، و الحكاية عبارة عن 5 حلقات، وهو من إخراج تامر حمزة.

وحكاية "بنات السباعي" من بطولة عدد من الفنانين منهم: ريم البارودي، محمد التاجي، ادوارد، محمد الدقاق، فادي خفاجة، محمود حجازي، هبه حسن، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، هناء الشوربجي، نانسي صلاح و العديد من الفنانين.

و يرصد لكم موقع دوت الخليج بعض التصريحات من الفنانين القائمين بهذه الحكاية "حكاية بنات السباعي" في السطور القادمة.

الفنان محمد التاجي

صرح الفنان محمد التاجي لموقع دوت الخليج ببعض التصريحات عن قصة المسلسل و بالأخص دوره في المسلسل قائلا:" دوري مش هقدر أقولك عنه حاجه غير أن أنا بعمل دور الأب المصري".

و أكمل مضيفا: "الفتره اللي فاتت الأب المصري بنحاول نردله اعتباره، واللي فقدوه الفترة اللي فاتت و بيقولوا أنه أب غير مسؤل، وأن الست هي اللي بتشتغل و قاعد غلي القهوة".

وأضاف: "لكل قاعدة شواذ، عشان كده مينفعش نمسك في الشاذ و نسيب القاعدة الأصلية اللي هي رجالة مصر".

الفنان محمد التاجي في السياق الرمضاني 2022

رصد موقع دوت الخليج عن مشاركة الفنان محمد التاجي في السياق الرمضاني 2022، قائلا: "مسلسل داخلينه أسمه أحوال شخصية اخراج ماندو العدل انتاج العدل جروب معانا نيللي كريم،أحمد حاتم، والعبد لله اللي قاعد قدامك ده".

معلومات عن الفنان محمد التاجي

الفنان محمد التاجي من مواليد 28 أبريل 1958، وهو ممثل مصري، قام الممثل محمد التاجي بالمشاركة في أدوار ثانوية في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وله أدوار مسرحية أيضًا، وهو حفيد الممثل القدير عبد الوارث عسر ولكنه كان يخفي ذلك لفترة من الزمن.

ومن بعض أعماله: مسلسل حدائق الشيطان، مسلسل البشاير، مسلسل أبو هيبة في جبل الحلال، مسلسل يونس ولد فضة،مسلسل ملوك الجدعنة، وفيلم المطارد، فيلم عفريت النهار، ومسرحية أبو زيد الهلالي، ومسرحية المتزوجون.

سبب اخفاء محمد التاجي صلة قرابته بالفنان عبد الوارث عسر

استضيف الفنان محمد التاجي من قبل في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة و الاعلامية “اسعاد يونس”، أن جده عبد الوارث عسر هو السبب في ذلك لأنه كان رافض، وأضاف” جدي مكنش عايزني أمثل قالي لو عاوز تمثل إوعى تروح تقولهم انا حفيد عبد الوارث عسر خالص، وكنا كلنا مرعوبين منه".

وأضاف أنه ظل خائفًا طيلة عمره للكشف عن هذا السر ،لكنه وجد نفسه في مشهورًا عام 1986، وذلك بعد عرض مسلسل البشاير، فقرر آنذاك الكشف أنه حفيد الفنان عبد الوارث عسر.

وأشار إلى أن أول بداياته في المسرح كانت مسرحية أبو زيد الهلالي، وليست مسرحية المتزجون.