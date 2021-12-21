رغم ظهور متحور «أوميكرون».. استعدادات مكثفة للاحتفال بـ«الكريسماس»

/667410/رغم-ظهور-متحور-أوميكرون استعدادات-مكثفة-للاحتفال-بـالكريسماس

أيام قليلة تفصلنا عن اتنهاء عام 2021 واستقبال عام جديد، حيث سنشهد احتفالات كثيرة في شتى بلدان العالم، تندرج جميعها تحتى مسمى «الكريسماس»، ما يجعل الأجهزة الأمنية ترفع حالة الاستعداد القصوى في شتى المحاور والميادين.

كما تستعد المنتزهات والأماكن السياحية لاستقبال العديد من السياح الداخليين والخارخيين لقضاء عُطلة رأس السنة والاحتفال بها، كما يعلن العديد من نجوم الغناء عن الحفلات التي يُدشنوها في هذا اليوم والأماكن المستضيفة لها.

دوت الخليج

استعدادات مكثفة للاحتفال بـ«الكريسماس»

في هذه السطور التالية يرصد «دوت الخليج» أجواء الاستعدادات العامة في أنحاء الجمهورية لاحتفالات رأس السن، واستعداد الداخلية لتأمين الكنائس.

استعدات أمنية مكثفة

قبل بداية الاحتفالات بالعام الجديد، تضع وزارة الداخلية العديد من التوجيهات والخطط المحكمة؛ لتأمين دور العبادة والكنائس والاحتفالات في شوارع المحروسة، حيث تعزز تواجدها في الشوارع والميادين ومحيط المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة في مختلف محافظات مصر، كما يكون لقوات التدخل السريع ومكافحة الشغب دورًا للمشاركة تحسبًا لحدوث أي شيء، كما تكثف حملاتها الانضباطية والمرورية بشتى الطرق والمنتزهات.

هذا وجاءت استعدادات الداخلية لاحتفالات رأس السنة لتأمين 296 كنيسة على مدار 24 ساعة، مع وضع الحراسات المشددة بالتنسيق مع الأمن المركزي ويتم غلق محيط الكنيسة إذا لزم الأمر بما لا يؤثر على الحركة المروية، كما تظهر أدورة الشرطة النسائية لتفتيش الحقائب على أبواب الكنائس، ومتابعة رجال المرور لرفع جميع السيارات المتروكة بمحيط الكنائس والشوارع بشكل عام.

الإجراءات الاحترازية استعدادًا لاحتفالات الكريسماس

لم يمر أمر الإجراءات الاحترازية مرور الكرام، حيث شددت وزارة الداخلية على شتى الكنائس ودور العبادة بالالتزام التامة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية، والتعقيم المستمر قبل الاحتفالات وأثنائها، كما تم تعين ضباط وضابطات على الكنائس لرصد أي مخالفات للتوجيهات.

ورغم انتشار فيروس كورونا، وتخوفات كثيرة من المتحور الجديد "اوميكرون" إلا أن الفنادق والمناطق السياحية تقف على قدم وساق وتقوم بالاستعدادات الكاملة لاستقبال احتفالات "الكريسماس"، حيث امتلأت شرم الشيخ ودهب بالعديد من اللافتات والأشكال المختلفة من الأشجار و"بابانويل" بالشوراع ومداخل الفنادق للاحتفال بالكريسماس، واستقبال السياح من شتى دول العالم والراغبين في قضاء عطلة رأس السنة بمصر.

كما تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من مدينة دهب بشرم الشيخ لبابا نويل وهويركب جمل ويمر به وسط الشوارع، كنوع من نشر البهجة والفرح بين المتواجدين هناك.

حفلات رأس السنة

ينتظر العدد من المطربين احتفالات رأس السنة، حيث يستعد النجم المصري المطرب عمرو دياب لحفله القادمة في دبي ومن المقرر أن يقام الحفل في مجمع دبي فيستيفال وتشارك فيه النجمة اللبنانية ميريام فارس، كما يشارك المطرب المصري رامي صبري في احتفالات رأس السنة هذا العام، ويقام حفله في رأس الخيمة بدولة الإمارات، يوم الجمعة 31 ديسمبر الجاري. .