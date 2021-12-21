/667411/قنا-الأولى-على-مستوى-الصعيد-فى-تحصين-الحيوانات-ضد-الحمى-القلاعية-ومرض-الوادى-المتصدع

أكد اللواء أشرف الداودى ان محافظة قنا حققت المركز الأول على مستوى الصعيد فى تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع وفقا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

قنا الأولى على مستوى الصعيد فى تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع

أوضح الداودي أن الحملة بدأت يوم ١٦/١٢ وبلغ اعداد الحيوانات المحصنة من الابقار والجاموس ٥٥٧٥٤ بنسبه ٧٨% من اجمالي حصر الحيوانات وذلك التحصين لرفع مناعة الحيوانات وزياده انتاجها والنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير المنتجات الغذائية من الاصل الحيواني بصوره صحيه وسليمه وزياده الدخل القومي.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى بقنا على إستمرار أعمال التحصين حتى تحقيق المستهدف موضحا أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر .

على جانب أخر أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أنه اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٢٢ سيتم فتح باب التقديم لإحلال وتجديد سيارات البيك أب " الكبود " إلى سيرات ميكروباص حديثة تعمل بالغاز الطبيعى وذلك لجميع خطوط سير سيارات الكبود على مستوى المحافظة .

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة التوجه إلى إدارة المرور لإنهاء إجراءات إحلال سياراتهم ضمن خطة إحلال وتجديد السيارات القديمة وسيارات الكبود العاملة داخل المحافظة وذلك لتجنب وقف ترخيص السيارة لخطورتها على حياة المواطنين .

وأكد " الداودى " أن ذلك يأتى فى اطار حرص المحافظة على توفير وسيلة نقل آمنه وآدمية للمواطنين تضمن لهم الراحة والآمان خلال تنقلهم سواء داخل المدن أو بين المدن والقرى .