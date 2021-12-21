/667412/الإسكان-تستجيب-لطلب-نائب-التنسيقية-بشأن-وجود-استراتيجية-لإدارة-مياه-الأمطار-بالأسكندرية

استجابة للبيان العاجل المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسبب أحداث غرق العديد من المناطق بمحافظة الإسكندرية وعدم البدء في إنشاء شبكة صرف الأمطار مما أدى لغرق مناطق عديدة بالمحافظة وتضرر الأهالي وصعوبة التنقل، تمت مناقشة الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية في اجتماع رئيس الوزراء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استجابة وزارة الاسكان للطلب المقدم من النائب محمد اسماعيل

مياه الامطار بالاسكندرية

و قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الإستراتيجية المقدمة من كلية الهندسة تتكامل مع بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحضر اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

يذكر ان النائب محمد إسماعيل قد تقدم بسؤال وزير الإسكان والمرافق بتاريخ ٠٣ فبراير ٢٠٢١ وتحدث عن مشكلة من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع السكندري وهي شبكات الصرف الصحي والأمطار والشلل الذي يحدث في الاسكندرية أثناء الأمطار خاصة بعد التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة.

وطالب إسماعيل من الوزير جدول زمني لإنهاء هذه المشكلة خاصة أن الدراسات الهندسية و الفنية مازالت قيد الدراسة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاسكندرية عام 2015، و تكليفاته بتطوير وفصل شبكات الصرف الصحي عن الأمطار.

وفي اللقاء الدوري لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف مع أعضاء مجلس النواب وبحضور قيادات الصرف الصحي بالإسكندرية بتاريخ ٦ نوفمبر طالب النائب محمد إسماعيل بمراجعة الدراسات الهندسية و الفنية ووضع جدول زمني لإنهاء ازمة الصرف الصحي بالإسكندرية