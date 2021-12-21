جمهور الرجاء الغربي يصعب المهمة على الأهلي فى لقاء السوبر الإفريقي «صور»

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حرص مجموعة من السادة المنخرطين لنادي الرجاء المغربي، المتواجدين في مدينة الدوحة لزيارة وتحفيز وتشجيع الفريق وللطاقم التقني والطبي الإدراة خلال الحصة التدريبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي غداً الأربعاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

وتم تحديد موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير القادم، وتقام البطولة هذا العام بالإمارات.

وتبدأ البطولة يوم 3 فبراير بمواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي في مباراة الدور التمهيدي.

وينتظر الهلال السعودي الفائز من هذه المباراة في مباراة الدور ما قبل النهائي، ويلعب الفائز أمام تشيلسي الإنجليزي.

بينما يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي أمام بالميراس البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي.

وتقام مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء.