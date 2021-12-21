لدعم المشروعات الصغيرة..مقترح برلماني بإعفاء المخابزالسياحية من شرط المساحة للترخيص

/667415/لدعم-المشروعات-الصغيرةمقترح-برلماني-بإعفاء-المخابزالسياحية-من-شرط-المساحة-للترخيص

تقدمت النائبة المهندسة ميرفت عازر نصر الله ، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان ، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن إعفاء المخابز السياحية من شرط المساحة للترخيص كما هو متبع في مخابز التموين، حيث يشترط أن تكون المساحة لا تقل عن 60 متر مربع.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ميرفت عاز بشأن تراخيص المخابز السياحية

المخابز السياحية

وأضافت "عازر" أن ذلك الطلب يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تمثل داعم أساسي لتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد وتشجيع الشباب لبدء مشروعاتهم الصغيرة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه المخابز تنتج الخبز في أفران صغيرة الحجم ولا تحتاج إلى أماكن تخزين للدقيق، حيث يتم توريده يوم بيوم طبقًا للطاقة الإنتاجية المطلوبة، ولا تحتاج أيضًا إلى أماكن لتخزين الوقود.

وأشارت النائبة ميرفت عازر، إلى أن تطبيق هذا الاقتراح سيشجع القائمين على تلك المشاريع للتقدم للترخيص بما يحقق لهم الشعور بالأمان والطمأنينة، وأيضاً سداد مستحقات الدولة، كما أنها ستخضع للرقابة من وزارة التموين بما يحقق اشتراطات الأمن والسلامة.

وطالبت النائبة بتحويل الطلب إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب ، لدراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه بما يحقق المصلحة العامة للدولة وأصحاب المشروعات الصغيرة.