/667416/ملحمة-شعبية-برلمانيون-الصعيد-يشهد-طفرة-غير-مسبوقة-في-كافة-المجالات-والرئيس-أعاده-علي-خريطة-الاهتمامات-بعد-سنوات-التهميش

ما حدث في الصعيد خلال الـ7 سنوات الماضية لم يحدث من قبل، حيث شهدت محافظات الصعيد طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات، وأولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن محافظات الصعيد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة تنموية على مستوى المشروعات القومية والبنية التحتية وكذلك توفير كافة الخدمات لأهالينا في تلك المحافظات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد الاهتمام بالصعيد بعد سنوات كثيرة من الإهمال .

علاء قريطم: الرئيس السيسي أعاد الاهتمام بالصعيد بعد سنوات كثيرة من الإهمال

وأضاف قريطم، في تصريحات له، أن ما حدث في الصعيد خلال الـ 7 سنوات الماضية، لم يحدث هناك على مدار عقود طويلة، مشيدًا بما يتم تنفيذه كذلك ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري ( حياة كريمة ) في كافة محافظات الجمهورية ومن بينها محافظات الصعيد.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالميزانيات المرصودة من جانب الدولة المصرية لتنمية محافظات الصعيد، خاصة أن تكلفة مشروعات التنمية في الصعيد وصلت إلى 400 مليار جنيه خلال 8 سنوات، وذلك قبل إدخال مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري هناك، مؤكدًا أن كل تلك المشروعات ساهمت كذلك في توفير العديد من فرص العمل للشباب في تلك المحافظات.

وأكد قريطم، أن ما أعلنته وزارة التخطيط، بأن محافظات جنوب مصر حظيت باستثمارات حكومية بخطة العام المالي الحالي 2021 - 2022، بإجمالى 92,4 مليار جنيه، أمر يدل على الجهود المبذولة في هذا الملف، كما إنه يهدف لتحسين جودة الحياة هناك والاهتمام بالمواطن المصري في كافة المحافظات.

محمد الجبلاوي: محافظات صعيد مصر شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد «السيسي»

أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن محافظات صعيد مصر شهدت تنمية غير مسبوقة في كافة المجالات خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بضرورة توفير حياة كريمة لكل المصريين، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية، كما أن محافظات الصعيد شهدت طفرة كبيرة بعد سنوات عدة من الاهمال.

وأشار الجبلاوي، إلى أن محافظات جنوب مصر شهدت استثمارات حكومية بخطة العام المالي الحالي 2021 - 2022، بإجمالى 92,4 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم لأهالينا هناك.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خططت ونفذت العديد من المشروعات في وقت قياسي وهو ما أحدث نقلة نوعية على كافة المستويات، مشيرًا إلى تلك المشروعات ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في المناطق الريفية ومناطق الصعيد، وكذلك تحسين مستوى المعيشة للمواطنين .

و أفاد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري ( حياة كريمة )، يعد مشروعا عالميا بكافة المقاييس وسينجح في تغيير حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وفي القلب منها أهالي صعيد مصر، خاصة أن 8.5 مليار جنيه نصيب محافظات الصعيد فى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وأن 94 % من سكان قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة فى 375 قرية في محافظات الصعيد بعدد 334 قرية، كما أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة الرئاسية.