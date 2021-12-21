القوى العاملة بالبرلمان تناقش طلب النائب سيد نصربشأن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام..صور

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دوت الخليج

العاملين بالمجلس الأعلي للاعلام

عدم حصول العاملين على بالهيئة الوطنية للإعلام على العلاوة الدورية المقررة لهم. عدم الموافقة على قرار الترقيات لجميع العاملين بالدولة .

وكانت قد شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشه العامة المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ .

وتجدر الاشارة إلى ان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع أعمال الجلسات حتى 2يناير المقبل، وذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وأشار عياد، إلى انه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكافة الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة.

من جهته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء لتقديم أي درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.