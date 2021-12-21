حصاد 2021 .. مشروعات الطرق والخدمات فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ، إلى أن عام 2021 شهد طفرة حقيقية فى تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة لشبكات الطرق بقطاع المحافظة بالإضافة الى رصف الطرق الجانبية والضيقة ببلاط الإنترلوك تنفيذا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه، استعرض المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق مشروعات الرصف والتغطية ورفع الكفاءة والترميم والصيانة التى تم الانتهاء منها خلال عام 2021 بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالى أطوال 75 كم وبتكلفة مالية بلغت 226 مليون و607 آلاف جنيه، وهى كالتالى:

1.استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة (القطاع الأول) بطول 7 كم وبتكلفة 43 مليون و250 ألف جنيه.

2.استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة / المانسترلى (القطاع الثانى) بطول 7 كم وبتكلفة 24 مليون و300 ألف جنيه.

3.استكمال رصف طريق بلبيس / ميت جابر/ منيا القمح بطول 6 كم وبتكلفة 13 مليون و586 ألف جنيه.

4.استكمال رصف طريق أولاد صقر / صان الحجر بطول 3 كم وبتكلفة 37 مليون و984 ألف جنيه.

5.تنفيذ أعمال حماية الجسور بنطاق المحافظة بإجمالى أطوال 3 كم وبتكلفة 21 مليون و350 ألف جنيه.

6.تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة مدخل منيا القمح (شارعى سيد مرعى وسعد مرعى) بإجمالى أطوال 3 كم وبتكلفة 19 مليون و580 ألف جنيه.

7.تغطية ترعة عبد السلام المستجدة بطول 2.1 كم وبتكلفة 8 ملايين و71 ألف جنيه.

8.استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة مدخل مدينة أبو حماد بطول 1 كم وبتكلفة 2 مليون و823 ألف جنيه.

9.رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة بلبيس بإجمالى أطوال 4 كم وبتكلفة 10 ملايين و500 ألف جنيه.

10.رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة القرين بإجمالى أطوال 3 كم وبتكلفة 6 ملايين و601 ألف جنيه.

11.استكمال رصف شارع سعد زغلول بمدينة فاقوس بطول 3 كم وبتكلفة 4 مليون و573 ألف جنيه.

12.تغطية خليج خلوصى بجسر مصرف صان الحجر بطول 1.1 كم وبتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه.

13.تغطية مصرف فرع منيا القمح بطول 200 متر وبتكلفة مليون و765 ألف جنيه.

14.رصف ورفع كفاءة طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق بطول 700 متر وبتكلفة 2 مليون و910 ألف جنيه.

15.أعمال ترميم وصيانة لعدد من الشوارع الداخلية بمدينة الزقازيق بإجمالى أطوال 1 كم وبتكلفة مليون و970 ألف جنيه.

16. تغطية خليج الرملية بطول 1.2 كم وبتكلفة 4 ملايين جنيه.

17.رصف ورفع كفاءة شوارع (التجنيد – عمر شاهين – المستشفى العسكرى – خلف استاد الزقازيق – مديرية الأمن) بإجمالى اطوال 3 كم وبتكلفة 5 ملايين و250 ألف جنيه.

18.رصف شارع أبو نضارة بمدينة الزقازيق بطول 600 متر وبتكلفة مليون و460 ألف جنيه.

19.استكمال رصف شارع مدارس الشريف بمدينة الزقازيق بطول 1 كم وبتكلفة 975 ألف جنيه.

20.استكمال رصف طريق يعبيس بمركز الزقازيق بطول 500 م وبتكلفة مليون و250 ألف جنيه.

21.تطوير مدخل مدينة بلبيس بطول 2 كم وبتكلفة مليون و591 ألف جنيه.

22.أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة طريق منيا القمح / مشتول بطول 3 كم وبتكلفة 8 مليون و127 ألف جنيه.

23.استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة طريق فاقوس / الغزالى / أم عجرم / كوبرى سليم بطول 2.5 كم وبتكلفة 9 مليون و623 ألف جنيه.

24.استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة طريق جسر مصرف رمسيس بمركز الحسينية بطول 11 كم وبتكلفة 15 مليون و500 ألف جنيه.

25.استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة طريق دائرى ههيا بطول 2 كم وبتكلفة 3 ملايين و150 ألف جنيه.

26.أعمال تغطية خليج أبو حاكم بطول 600 متر وبتكلفة مليون و990 ألف جنيه.