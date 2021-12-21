المجلس الثقافى البريطانى يفتح باب التقديم لمنح التعاون مع مصر

جدة - نرمين السيد - فتح المجلس الثقافى البريطانى فى مصر باب التقدم لمنح التعاون بين المملكة المتحدة ومصر فى مجال التعليم العالى وتغيّر المناخ لتمكين مؤسسات التعليم العالى فى المملكة المتحدة ومصر من العمل معًا فى شراكات بشأن المبادرات المتعلقة بالمناخ.





وتعد تلك المنح أولى الفرص والأنشطة العديدة التى يعمل المجلس الثقافى البريطانى فى مصر على تقديمها فى الفترة التى تسبق COP27 (مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ للأطراف) والمقرر عقدها فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه مخاوف مناخية متزايدة.. إذ يلعب التعليم العالى دورًا مهمًا وأساسيًا فى معالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ من خلال الأبحاث المستمرة للابتكار التكنولوجى وتسهيل ونشر التعلم اللازم للجيل المقبل من خبراء المناخ، ودعم المجتمعات الأوسع ببرامج التوعية، والدورات المشتركة والخبرات المتبادلة بين البلدان.

وتستهدف منح وشراكات المجلس الثقافى البريطانى بين المملكة المتحدة ومصر خلق بيئة مواتية لدعم المؤسسات والأفراد ليكونوا جزءًا من حل تغير المناخ، من خلال منح التعاون بين المملكة المتحدة ومصر فى مجال التعليم العالى وتغيّر المناخ، ستتاح للجامعات ومعاهد التعليم العالى من كلا البلدين الفرصة للتواصل والتعاون والابتكار مع بعضها البعض.

وتقدم هذه المبادرة فرصة للشراكة بين معاهد التعليم العالى والجامعات فى المملكة المتحدة ومصر مع التركز على: تعزيز مقاومة المناخ والتخفيف من تأثير الجامعات ومؤسسات التعليم العالى نفسها، وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالى والجامعات فى صمود المجتمعات والأعمال والحكومة.

وقالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى فى مصر: "إن الطريق إلى COP27 يشكل فرصة رائعة للمملكة المتحدة ومصر للعمل معًا عن كثب بشأن القضايا ذات الأهمية العالمية إذ تسلم المملكة المتحدة راية COP 26 إلى مصر من أجل COP 27".

وأضافت أن التعليم العالى يمكن أن يلعب دورًا حيويًا فى فهم تحديات المناخ ومعالجتها، ويلتزم المجلس الثقافى البريطانى فى مصر بالعمل التعاونى مع رؤية وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر فى مواجهة تحديات اليوم.

وتابعت أن منح التعاون بين المملكة المتحدة ومصر فى مجال التعليم العالى وتغيّر المناخ، تهدف إلى بناء روابط بين المتخصصين الأكاديميين من المملكة المتحدة ومصر، ودعم شراكات التعليم العالى بين البلدين فى مواضيع المرونة المناخية، مؤكدة تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر لتحقيق أهداف المناخ العالمية والاستراتيجيات الوطنية.