شيخ الأزهر يعزى الرئيس والشعب الفلبينى فى ضحايا إعصار راى

جدة - نرمين السيد - بعث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خالص تعازيه للرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، والشعب الفلبينى، فى ضحايا إعصار راى الذى عصف بالفلبين وتسبب فى مقتل ما يزيد على 200 شخص، وإصابة المئات، ونزوح ما يزيد على 300 ألف شخص من منازلهم، ناقلا تعازيه إلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن الأزهر ووقوفه مع الفلبين فى أزمته الإنسانية.





وأكد الإمام الأكبر خلال استقباله السفير عز الدين تاجو، سفير الفلبين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الأزهر لن يتوانى عن القيام بدوره فى التوعية بأزمة تغير المناخ والتى تسببت فى هذه الأزمات التى يشهدها كوكبنا من أعاصير وفيضانات وعواصف تسببت فى شقاء الإنسان.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر قد انتهت بالأمس من مؤتمرها العلمى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة تحت عنوان "تغير المناخ: التحديات والمواجهة"، وأن الأزهر سوف يستمر فى رفع الوعى بمخاطر هذه الأزمة الكونية المؤثرة على الإنسان والحيوان والنبات والجماد.

من جهته، نقل السفير الفلبينى تحيات الرئيس رودريجو، ووزير الخارجية الفلبينى، إلى الإمام الأكبر، معربا عن تقديره لتضامن الأزهر مع دولة الفلبين فى أزمة الإعصار الحالى الذى ضرب البلاد، مقدرا دور الأزهر وعلماءه فى التوعية بأزمة تغير المناخ ومجابهة السلوكيات الضارة بالبيئة.

وتناول اللقاء الحديث عن مستقبل الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر، وسبل دعمهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل الفلبينى، وتحديات المجتمع المسلم فى الفلبين، وفرص إلحاق الأئمة الفلبين بالبرنامج التدريبى المتخصص فى أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ والذى يهدف إلى مكافحة التطرف ونشر الفكر الوسطى المستنير.