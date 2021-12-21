شيخ الأزهر يعزى الرئيس والشعب الفلبينى فى ضحايا إعصار راى

وأكد الإمام الأكبر خلال استقباله السفير عز الدين تاجو، سفير الفلبين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الأزهر لن يتوانى عن القيام بدوره فى التوعية بأزمة تغير المناخ والتى تسببت فى هذه الأزمات التى يشهدها كوكبنا من أعاصير وفيضانات وعواصف تسببت فى شقاء الإنسان.
وأشار إلى أن جامعة الأزهر قد انتهت بالأمس من مؤتمرها العلمى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة تحت عنوان "تغير المناخ: التحديات والمواجهة"، وأن الأزهر سوف يستمر فى رفع الوعى بمخاطر هذه الأزمة الكونية المؤثرة على الإنسان والحيوان والنبات والجماد.
من جهته، نقل السفير الفلبينى تحيات الرئيس رودريجو، ووزير الخارجية الفلبينى، إلى الإمام الأكبر، معربا عن تقديره لتضامن الأزهر مع دولة الفلبين فى أزمة الإعصار الحالى الذى ضرب البلاد، مقدرا دور الأزهر وعلماءه فى التوعية بأزمة تغير المناخ ومجابهة السلوكيات الضارة بالبيئة.
وتناول اللقاء الحديث عن مستقبل الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر، وسبل دعمهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل الفلبينى، وتحديات المجتمع المسلم فى الفلبين، وفرص إلحاق الأئمة الفلبين بالبرنامج التدريبى المتخصص فى أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ والذى يهدف إلى مكافحة التطرف ونشر الفكر الوسطى المستنير.
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