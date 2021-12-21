/667417/الخارجية-ترفض-تعليق-أمريكا-على-أحكام-القضاء-ليس-مناسب-التطرق-للأمر

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على موقف الخارجية الأمريكية حول الأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس، حيث أكد على أنه لايجوز التدخل أو التعقيب على أحكام القضاء المصري، وعدم تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياية.

دوت الخليج

الخارجية: لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية

جاء ذلك ردًا على سؤال وكالة أنباء وكالة الشرق الأوسط حول ما أشار إليه متحدث الخارجية الأميريكية مما وصفه بخيبة أمله نتيجة للأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس الإثنين.

المتحدث باسم الخارجية: ليس مناسب التعليق على أحكام القضاء

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية:” إنه ليس من المناسب إطلاق التعليق بأي شكل، أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء؛ تنفيذًا لقوانين واستنادًا إلى أسانيد وأدلة دامغة في إطار مسار قضائي نزيه وعادل ومستقل.

وشدد حافظ على أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة.

هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيان أمس، علقت فيه على أحكام قضائية مصرية صدرت بحق سجناء كانوا قد انضموا لجماعات إرهابية.