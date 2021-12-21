أمين الشعب الجمهوري بالجيزة يشيد بارتفاع معدل نموالاقتصاد ربع السنوي..مؤكدا: نسير في الطريق الصحيح

/667419/أمين-الشعب-الجمهوري-بالجيزة-يشيد-بارتفاع-معدل-نموالاقتصاد-ربع-السنويمؤكدا-نسير-في-الطريق-الصحيح

أشاد المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد 20 عاما بتحقيقه معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ووصول مصر إلى المرتبة الـ 19 على مستوى العالم، موضحا أن هذا ناتج عن الجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، إضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي جعل الاقتصاد المصري قويا ومستقرا وصامد وتحقيق معدلات نمو رغم تأثر اقتصادات العالم الكبرى جراء جائحة كورونا .

ارتفاع معدل نمو الاقتصاد

دوت الخليج

وأضاف حبيب، أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح فقد حقق معدلات نمو مرتفعة وصلت لـ 5.6 % قبل جائحة كورونا، ثم جاءت الجائحة فصمد أمامها ثم مع تطبيق خطط تحفيزية شاملة تعافى الاقتصاد سريعا وبدأ في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مرة أخرى، متوقعا أن يزيد معدل النمو نهاية العام المالي الجاري إلى ما فوق الـ 5.4 % ، وهذا ناتج عن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبعه الحكومة حاليا لرفع معدلات النمو في كافة القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها.

وأوضح حبيب، أن الدولة انتهجت سياسة اقتصادية توسعية شاملة ساهمت في تنشيط الاستثمار والانتاج، ما ساهم في خلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى اتباع الدولة سياسة تعميق المنتج المحلي للاعتماد عليه كليا وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، وهذا ظهر بالفعل في زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، موضحا أن الدولة تسير في طريق زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار سنويا وفق توجيهات القيادة السياسية، موضحا أن رئاسة مصر للكوميسا اضافة الى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم يساهم في زيادة الصادرات بلا شك، هذا بالاضافة الى اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بكافة السبل لزيادة إنتاجها .