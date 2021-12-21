رسمياً: الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات

/667422/رسميا-الزمالك-يعلن-فتح-باب-الترشح-للانتخابات

أعلن نادي الزمالك فتح باب الترشح للانتخابات بشكل رسمي، على أن يتم استقبال أوراق المرشحين بداية من غداً الأربعاء ولمدة أسبوع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن انعقاد الجمعية العمومية سيكون بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة للانتخابات، وفي المواعيد التي قرها مجلس وزراء مصر طبقاً للقانون رقم 125 لسنة 2021، والخاص بقانون الجائحة والقرارات التي تصدر من مجلس الوزارء بهذا الشأن.

وسوف يتم فتح باب الترشح للانتخابات بداية من غداً الأربعاء الماوفق 22 ديسمبر ولمدة أسبوع، بداية من الساعة الـ 11 صباحا حتى الـ 7 مساء.

وسوف يبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات الزمالك من مجلس الإدارة من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الـ 7 مساء موعد انعقاد الجمعية العمومي.

وجاء إعلان الزمالك كالتالي:-

نادى الزمالك للألعاب الرياضية دعــــــــــوة يتشرف مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بدعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية

المسددين للإشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من إلتزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل.

وفــــق أحكـــــام القانـون واللوائـح وقانـون الجائحـة رقـم 152 لسنـة 2021م.

لحضـور إجتماع الجمعية العمومية العادية

وذلك بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة وفى المواعيد التى يقررها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021م والخاص بقانون الجائحة والقرارات التى تصدر من مجلس الوزراء فى هذا الشأن

لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

1-التصديق على محضر الإجتماع السابق.

2-النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3-إعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4-إنتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

5-تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

6-إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.

7-النظر فى الإقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى.

8-الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.

•يبدأ التسجيل فى الكشوف والتصويت على إنتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً موعد إنعقاد الجمعية العمومية.

•يتـــــم فتـــــح بـــــاب الترشـــــح وتلقـــــى الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/12/2021م ولمدة ثمانى ساعات يومياً من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

المدير التنفيذى لواء/ علاء مقلد