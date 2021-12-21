/667424/إستمرار-وتكثيف-حملات-التطعيم-باللقاح-المضاد-لفيروس-كورنا-وزيادة-الفرق-والحملات-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بنطاق مدن ومراكز المحافظة وذلك لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات وتوفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين ووقاية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا،

إستمرار وتكثيف حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورنا وزيادة الفرق والحملات بالبحيرة

مؤكدًا على استمرار عدم السماح بدخول أي مواطن إلى اى جهة حكومية إلا من حصل على جرعه اللقاح أو من يحمل تحليل حديث يفيد خلوه من الفيروس

مشيراً إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الصحة والوحدات المحلية لتكثيف وتنفيذ العديد من قوافل تطعيم لقاح كورونا بدائرة المحافظة وكذا توافر كافة اللقاحات بكميات مناسبة مؤكداً على ضرورة تلقي الجميع للقاح للتيسير على المواطنين المتقدمين لتلقى اللقاح مع إتخاذ الإجراءات الوقائية ومنع حدوث اى تزاحم، وجاري إستمرار عمل الفرق والحملات للوصول إلى كافة المناطق النائية حرصا على سلامة المواطنين.

إستمرار وتكثيف حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورنا وزيادة الفرق والحملات بالبحيرة

هذا ويناشد اللواء هشام آمنة مواطني المحافظة بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة والإلتزام بقرارات الدولة الصادرة فى هذا الشأن تجنباً للإصابة بالعدوى .

مؤكداً على ضرورة تلقي الجميع للقاح والتقدم عبر الرابط التالي للحصول على اللقاح https://www.egcovac.mohp.gov.eg

إستمرار أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة

على جانب أخر أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة لنجاح الحملة بنطاق المحافظة والتي تستهدف تطعيم 1.1 مليون طفل ؛ للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال ، مشدداً علي أهمية تكثيف جهود التوعية اللازمة بين المواطنين لتطعيم أبنائنا من أجل الوصول للمستهدفين ونجاح الحملة في تحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من مرض شلل الأطفال ، لافتاً أن الحملة مستمر حتى غداً الأربعاء .

أشار محافظ البحيرة أن اليوم الثاني للحملة تم خلاله تطعيم عدد 304 الف و915 طفل ليصبح إجمالي ما تم تطعيمه خلال اليومين 888 ألف و 462 طفلاً بنسبة 81 % عن طريق 2998 فرقة ثابتة و متحركة ، لافتاً أنه يجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية ، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري .

من جانبه ، أوضح د.محمود طلحة وكيل وزارة الصحة ، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال ، من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء ، للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الثامنة مساءا للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.