/667426/بسبب-تكرارالحوادثطلب-إحاطة-للحكومة-لإنشاء-كباري-وانفاق-عبور-مشاه-فى-الاسماعيلية

تقدم النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية بطلب احاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه الي وزير النقل الفريق كامل الوزير واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بشأن ضرورة انشاء انفاق عبور مشاة وكباري مشاة علوية على شريط السكك الحديدة اما مجمعات المدارس والمصالح الحكومية والتكتلات السكنية شديدة الازدحام فى نطاق مدن ابو صوير – التل الكبير – فايد – القصاصين .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب سامي سليم بطلب احاطة بشأن انشاء كباري مشاه بالاسماعيلية منظومة السكة الحديد وقال النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية انه فى اطار خطه الدولة لتطوير منظومة السكك الحديدية والمحاطات وجب ضرورة انشاء كباري مشاه علوية او انفاق عبور مشاه حفاظا على ارواح المواطنين وابنائنا الطلاب خاصة ان هناك عدد من الحوادث تذهق ارواح المواطنين وتسهيلا للحركة للحركة فى المناطق الغير مؤهلة للعبور وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على ارواح المواطنين مطالبا بسرعه ادراج طلب الاحاطة واحالته الي اللجنة المختصة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب تكرارالحوادث..طلب إحاطة للحكومة لإنشاء كباري وانفاق عبور مشاه فى الاسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.