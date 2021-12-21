أهلا بك يا صديقي.. الرئيس الأمريكي يداعب «كلبه» الجديد.. فيديو

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بشكل مفاجئ، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ«كلبه» الجديد من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع الدوينات القصيرة «تويتر».
دوت الخليج
وكان فى الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية للرئيس الأمريكية، فيديو له وهو يستقبل كلب جيرمان شيفيرد ذو أنين كبيرتين للغاية، وهو يداعبه ويرمي له الكرة على امتداد بعيد.
الرئيس الأمريكي يداعب «كلبه» الجديد
يأتي هذا الأمر فى إطار ما تشهده الساحة الأمريكية من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود أعباء مكثفة على الأجندة الاقتصادية فى الكونجرس.
ونوعية الكلبة الذى رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو جيرمان شيفيرد، وأطلق عليه اسم «كوماندر» ويبلغ من العمر ثلاثة أشهر.
الرئيس الأمريكي يستقبل كلبه الجديد
وعلق الرئيس الأمريكي على الفيديو الذى تم نشره على تويتر، قائلًا:" مرحبًا يا صديقي.. كيف حالك؟
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وظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يرتدي كمامة على وجهه مع زوجته جيل، وهما يجوبان البيت الأبيض، وفى مشهد آخر وهو يستقبل كلبه الجديد الذى كان يداعبه.
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