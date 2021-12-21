طلاب جامعة النيل يعرضون مشروعهم أمام لجنة التحكيم المشاركين بمؤسسة  شباب القادة.. صور وفيديو

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قام شباب طلاب جامعة النيل ، أحمد عوض، فرح محمد، محمد عفيفي، بعرض مشروعهم أمام لجنة التحكيم المشاركين بمؤسسة شباب القادة، موضحين ان فكرتهم ابتدت بمجموعة طلاب، عملو على تطوير أنفسهم، وذلك بالتعاون مع بعضهم البعض.

ولفت طلاب جامعة النيل النظر إلى ان هذه المشاركة الثالثة لهم، والتي بدأت منذ ثلاث سنوات، حيث السنة الاولى لهم في المسابقة كانت فكرة عمل عربية، والسنة الثانية أيضا تم تحقيق انجازات كبيرة، ولكن الامور توقفت بسبب فيروس كورونا، اما عن هذه السنة والتي تعد الثالثة فيتم العمل على مشروع الروبوتات.

هذا وشهدت مؤسسة شباب القادة اليوم الاثنين فعاليات المسابقة النهائية لـ leaders league’22 ومرحلة الـ pitching بعرض الانشطة الطلابية المختلفة وخطة اصحابها على خبراء من مجالات مختلفة، حيث تقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل الفرق من بين ٥٠٠ نشاط طلابي من كل الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك بـ ٦ مجالات مختلفة و هم : التكنلوجيا والابتكار - التصنيع والإنتاج - الطب والصحة العامة - مجال التنمية البشرية - نماذج المحاكاة - التنمية البيئية.

دوت الخليج

وتحدث النائب احمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقة شباب الاحزاب والسياسيين، عن أهمية منصة الأنشطة الطلابية والتي تقوم برعايتها مؤسسة شباب القادة، موضحا أنها منصة تجمع كل الأنشطة من كافة جامعات مصر.

وقال النائب أحمد فتحي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن طلاب الجامعات يقومون بعرض أفكار أكثر من رائعة وذلك على مدار السنوات السابقة، من خلال الانشطة الطلابية، منوها إلى ضرورة تغيير المفهوم السائد عن الانشطة الطلابية حيث أنها تشمل عمل صناعات وابتكارات من الطلاب وليس أمور ترفيهية فقط.

وتابع النائب أحمد فتحي حديثه بشان أنشطة طلاب الجامعات موضحا دورهم الكبير في ملف الصحة حيث النزول على أرض الواقع وتوعية المواطنين بشأن الامراض واتباع الاجراءات بشأن فيروس كورونا، عن طريق عمل قوافل طبية، كما أنه يوجد نماذج مشرفة للشباب عبر نماذج المحاكاة لشغل المناصب التنفيذية والتشريعية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد نماذج مشرفة ايضا تقوم بتوفير فرص العمل، من خلال ملف ريادة الأعمال، إضافة إلى دورهم بالنموذج البيئي من خلال النزول للمناطق الاكثر احتياجا، والمشاركة بمبادرة حياة كريمة.

وأكمل أن مؤسسة شباب القادة كيان يجمع كل الأنشطة من كافة جامعات مصر، وذلك لخلق روح التنافس بين الشباب، منوها أن الشباب لديهم ابتكارات في ملف التعليم والصحة وكافة الصناعات.

واوضح انه كانت هناك مطالبات من الشباب المشارك بشأن الاهتمام بهم سواء ماديا أو اعلاميا، الأمر الذي دفع مؤسسة شباب القادة في عمل لجنة تحكيم مكون من ثلاث قطاعات وهما القطاع الحكومي الممثل بالوزارات المعنية، والقطاع الخاص من أجل تولي المسائل المادية، والقطاع الاعلامي من أجل الترويج لهم، وتسليط الضوء على مشروعاتهم.

ونوه المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن 2019 شهدت تقديم 251 نشاط طلابي وتم التصفية من قبل المؤسسة حتى وصلو لـ50 نشاط ، كما أن 2020 شهدت 421 نشاط طلابي وتم تصفيتهعم ايضا لـ 80 نشاط بالمسابقة النهائبة، وهذا العام شهد تقديم ٥٠٠ نشاط طلابي من كل الجامعات على مستوى الجمهورية ، ويتم العمل اليوم على اختيار افضل الفرق من اجل الاستعداد للمسابقة النهائية .

وأوضح النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه بجانب التدريبات التي يتم تقديمها للانشطة الطلابية، يتم التوضيح لهم اهمية مشروعاتهم وتاثيرها في المجتمع، حيث أن مؤسسة شباب القادة قامت بتلبية احتياجاتهم بشأن الدولة في الربط بين الشباب والحكومة والقطاعات الاخرى.

ولفت النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن، ونائب التنسيقية ان اطلاق الرئيس السيسي عام 2022 عاما لمؤسسة المجتمع المدني، يؤكد أهمية دورها في في تأهيل الشباب وتمكينهم، موجها الشكر لفريق عمل شباب القادة وزارات التعليم العالم، والوزارات المختلفة التي ستشارك في المسابقة النهائية بشهر فبراير.

واختتم المدير التنفيذي لمؤسسة شاباب القادة :" طول ما الدولة المصرية بتسمع للشباب وبتعطيهم الثقة، الشباب هيسمع لانجازات الدولة المصرية".