/667433/أول-تحرك-برلماني-بشأن-الانقطاع-المتكرر-للمياه-عن-مطار-القاهرة-الدولى

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر للمياه عن مطار القاهرة الدولى، وأوضحت أن مطار القاهرة الدولى لاسيما بعد الطفرة الأخيرة وما شهده من تجديدات يعد واجهة مصر الدولية، ويستقبل السياح والوفود والمسافرين من كل دول العالم.

دوت الخليج

النائبة مايسة عطوة: ما يتعرض له مطار القاهرة مهزلة بكل المقاييس

وتابعت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، حديثها قائلة:” إن ما يتعرض له مطار القاهرة هو مهزلة بكل المقاييس، كيف يتم قطع المياه عن المطار بصفة مستمرة، وليس المطار فقط بل حرم المطار أيضا، والمساحات الخضراء وكافة المزروعات، الأمر الذي أدى إلى تلف كافة المزروعات والمسطحات الخضراء في المطار، وأصبح حرم المطار فيما يحتويه فى خطر حقيقي.

وتسائلت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قائلة:” كيف يكون مطار القاهرة الدولى بلا مياه؟ وكيف للمسافرين من كافة انحاء العالم أن يجدوا مطار مصر بلا مياه!!

مايسة عطوة: زارة الاسكان والمرافق صاحبة التقصير المباشر وغير المباشر فى هذا الشأن

واستكملت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، حديثها قائلة:” وزارة الاسكان والمرافق صاحبة التقصير المباشر وغير المباشر فى هذا الشأن، فمطار القاهرة قام بالعديد من الشكاوى إلى وزارة الاسكان، لكن دون جدوى ودون تحرك فى هذا الخصوص.

وتابعت:” ماذا ننتظر!! هل يجب أن يكون هناك خسائر دولية فادحة كي تتحرك الوزارة؟

وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحل مشكلة الانقطاع المستمر للمياه بمطار القاهرة الدولى، وترميم الخسائر الفادحة التى تعرضت لها المساحات الخضراء بحرم المطار، والصيانة الدورية لكافة المواسير الموصلة للمياه لمنع تكرار مثل هذه الاحداث مرة أخرى.