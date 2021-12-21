برواتب تصل إلى 10 الآف جنية.. وزارة القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل في جميع المحافظات

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أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 5908 فرصة عمل للذكور والإناث فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص فى 21 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري.

دوت الخليج

وزارة القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل في جميع المحافظات

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والوظائف والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، مشيرًا إلى أن النشرة تستهدف عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم له من خلال الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " ومن المقرر أن تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتناولت نشرة التوظيف الصادرة عن وزارة القوى العاملة إعادة نشر للوظائف التي لم يتم التقيم إليها وشغلها من نوفمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 1562 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7470 فرصة عمل.

وأكد وزير القوي العاملة أن هذه الفرص متوفرة في 21 محافظة هي: القاهرة، والإسكندرية، والغربية، وبني سويف، وقنا، والأقصر، والجيزة، والدقهلية، وبورسعيد، والسويس، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية.

فرص العمل المتوفرة بالقاهرة

وأشار محمد سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في: 500 عضو فريق ، و 200 مندوب توصيل براتب 5000 جنيه، 60 كاشير ، و2 موظف استعلامات، و 205 فرد أمن براتب يصل لـ 4500 جنيه مع توفير سكن ووجبات في بعض المواقع، و20 مضيف، و 28 مشرف غرف، و18 عامل تجهيز وتحضير، و2 جنايني، ومدير قسم تجاري براتب 6000 جنيه ، واخصائي توظيف، و40 عمال نظافة، و50 مساعد أدوية، و5 كبير مهندسين، و50 خدمات معاونة، و20 مراقب كاميرات، و50 مسئول مبيعات، و134 عاملا من ذوى الهمم لاستيفاء نسبة %5، و50 سائق براتب 4000 جنيه.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 3 مهندسين انتاج، و20 مهندس جودة ، و 20 مهندس كهرباء ، و 16 مهندس ميكانيكا، و30 مصمم جرافيك، و 275 عامل إنتاج، ومدير فرع، و 25 موظف، و25 سائق ، و18 تباع ، و 100 عامل صباغة أقمشة، و30 عامل خدمات، و2 مساعد، و133 عامل مخازن، و 30 عامل إنتاج طباعة، و 20 طباع ، و16 مساعد طباع ، و30 فنى ستيمر، و12 فنى مطبخ لون، و12 فنى غسيل، و60 فنى طباعة، و50 فنى تجهيز، و3 فني كسترة، و4 فنى غلاية، و160 فنى تشغيل ماكينة و10 أخصائي تخطيط، و30 محاسب، و 20 مندوب مشتريات، و20 مسئول خدمة عملاء، و 30 أخصائي جودة ، و472 فنيين المونيتور وتكسير آلي وسلكيات وصيانة كهربائية وميكانيكية، و2 فنى سلامة وصحة مهنية.

فرص العمل في محافظة الإسكندرية

كما تتوفر فرص العمل في محافظة الإسكندرية، حيث يوجد يوجد فرصة لـ 3 مدرسين رياضيات ،و3 سكرتيرة، و10 مشرف خدمة عملاء، و17 بيع مباشر، و3 جزار بلدي، و4 شيف طبخ ، و10 عمال مخازن ، و200 عامل تشغيل ماكينة خياطة ، و5 مشرف أمن.

كما تم توفير فرص عمل بالسويس وبورسعيد والإسماعيلية ، تمثلت في 95 عمال انتاج وتعبئة ، و 4 سائقين درجة أولي، و20 سائق كلارك براتب 5000 جنيه.

وفي الجيزة والغربية يوجد 6 عمال نظافة ، وعامل طباعة ، و4 عمال شريط ، و50 عامل إنتاج، 30 عامل خياطة، و10 مسئول تمويل ، و5 عمال نسيج ، و 30 عامل عادي ، و 8 عمال أرضية.كما تم توفير فرص عمل بدمياط شملت : 530 فرد أمن ، و6 مهندسين ( إنتاج - جودة ) ، و طباخ ، ومساعد طباخ ، و امين مخزن ، و 49 عمال خدمات ونظافة ، و 2 عمال مخازن ، وعامل تعبئة وتغليف، و 15 مراقب كاميرات، و4 سائقين درجة أولى وتقدم الأوراق بمكتب التشغيل بدمياط الجديدة.

وهناك عدد من الوظائف في البحيرة تضمنت : 4 مسئول ائتمان ، و 5 مهندس زراعي ، و 15 عامل زراعي ، وفنى صيانة ، و 15 عمال انتاج ، و 8 فنى حقن ونفخ بلاستيك.

وفي المنوفية يوجد 189 فرصة عمل متاحة ، منها :45 عمال واوفر واورليه ، و 3 مشرفين إنتاج ، و 120 أخصائي خدمات مالية فردية وجماعية ، و 4 أخصائي تسويق ، و5 بائعين ، و5 مساعد شيف ، و2 فرد أمن ، و 5 عمال نظافة.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 100 عامل إنتاج، و12 عاملة فرز، و10 عمال اوفر وتعبئة ، و6 سائقين رخصة أولى، 10 مندوبين مبيعات، و 2 مشغل ليزر وفريزة كمبيوتر ، و 2 فنى لحام أكسجين، و10 عمال لاستيفاء نسبة الـ .5 %

ووفرت مديرية القوى العاملة بالدقهلية فرص عمل شملت : 3 مندوب مبيعات ، و 4 سائقين ، و محاسب ، و 2 محصل ، و 2 أمين خزينة ، و 20 عمال تعبئة ، و 2 عمال عاديين.

أما بنى سويف فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 2 مشرف إنتاج، ومهندس صيانة، ومهندس سلامة وصحة مهنية ، وفنى طلاء بالغمر ، و فنى تشطيب ستانلس ، و 3 فنى لحام ارجون ، وسائق رخصة ثانية ، و 22 عمال إنتاج.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالمنيا مجموعة من فرص العمل شملت : 100 عامل خياطة ، و 2 مراقب جودة ، و 4 مدرسين رياضيات وعلوم ، و5 مشرف، و50 عامل صالة، و10 عمال تعبئة ، و15 فرد أمن ، و3 منسق ميداني ، و 22 أخصائي إئتمان ، و3 عمال مخازن ، وسائق كلارك.

أما أسيوط فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 5 منسقة ، و 5 أخصائي تمويل ، و 4 مهندس مدني ، و 4 مندوب مشروبات ، و 4 مشرف سلامة وصحة مهنية ، و 4 فنى كهرباء ، و 4 فنى تبريد وتكييف ، و 4 فنى نجارة ، و 2 طيار ، و 4 مندوب مبيعات ، و 4 مندوب تليفون ، و 30 وكيل تأمين ، و25 مدير مجموعة ، و 4 عمال لشركة أدوية ، وفرد أمن.

وفي الأقصر وقنا والوادي الجديد يوجد 250 فرد أمن إداري ، و 20 عمال خدمات براتب 3000 جنيه، و50 فنى إنتاج، و2 مهندس ميكانيكا ، ومسئول علاقات عامة، و10 عمال زراعة، وشيف شواية ، و2 شيف طاهي، و6 استيوارد ، و 3 ميكانيكي ، و 5 كهربائي ، و6 عمال عاديين.

كما تم توفير فرص عمل بجنوب سيناء وهى : 12 منقذ ، و 3 ريس بحري ، و 25 فرد أمن ، و 35 إشراف داخلي ، و 17 عمال تجهيز وتحضير ، و 21 مضيف ، و 3 مرشد سنوركل ، 10 عمال نظافة ، و 6 عمال طبخ سكن ، و 2 عمال زراعة ، و 5 سباك ، و 5 كهربائي ، و 2 طباخ ، و2 عمال مخازن.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بسوهاج مجموعة من فرص العمل شملت : 65 مندوب مبيعات، ومحاسب، و100 مندوب تسويق ، و16 مدرباً (تكنولوجيا معلومات - وطاقة شمسية -وتحول رقمي ) ، و2 سكرتارية ، و2 مصمم جرافيك ، و عامل بوفيه ، و 6 سائق.