/667436/نواب-التنسيقية-علاء-مصطفي-ومحمد-إسماعيل-ينظمان-تدريب-لشباب-المحليات-بالاسكندرية

نظما النائبان علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدريب لتأهيل الشباب للمحليات في محافظة الإسكندرية علي مدار 3 أيام، تابع للجولات التدريبة التي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تدريب تنسيقية شباب الاحزاب لتأهيل الشباب للمحليات فى الاسماعيلية

تدريب التنسيقية لتأهيل الشباب للمحليات

وحرص النائب علاء مصطفي، علي توفير مناخ مناسب لإعضاء التنسيقية المسئولين علي تدريب الشباب، لتحقيق اقصي استفادة ممكنة لدي الشباب الطموح الراغبين في الحصول علي التدريب الجيد للمحليات.

وقال علاء مصطفي، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهدف إلى إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم لانتخابات المحليات القادمة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الثقافة والسياسية وتمكينهم لتولي المناصب القيادية داخل المجالس المحلية المنتخبة لخدمة المجتمع.

وأشار مصطفي، إلي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب فى ظل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب المصرى، والنهوض بهم فكريا وعلميا وثقافيا وبدنيا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب إعداد الشاب لهذا المحفل المهم، بشرط أن يكون لديه الوعى بدور المحليات وكيفية إدارتها وكيفية تطويرها، وأن يكون مدربا على كيفية التواصل مع المواطنين، ومعرفة مشكلاتهم وتقديم الخدمات بالشكل الذى يستحقه المواطن.

وافتتح التدريب الدكتور سيد ابو فرحة عضو التنسيقية بمحاضرتين بعنوان الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات و أدواتها الرقابية، وفي اليوم الثاني قدم النائب أكمل نجاني عضو مجلس الشيوخ، تدريباََ عن إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية.

واختتم البرنامج في اليوم الثالث بالنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين.

وتأتى خطة التدريب في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

وشارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية كلا من النائب أحمد فتحي و اسامة هشام وإسلام حمدي، ومن لجنة التنظيم نور الشيخ والمعتز بالله مصطفي، بالإضافة للنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب و النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ و مؤمن سيد وجهاد سيف وخالد يسري.