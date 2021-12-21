هكذا سخر نجوم الوسط الفني من شبيهي رشدي أباظة.. «صور»

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أطلق نجوم الوسط الفني حملة سخرية على شبيه الفنان الراحل رشدي أباظة، جان السينما المصرية، وذلك بعد أن أحدث الشبه بينهم ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد أبرز النجوم الساخرين من شبيهي الفنان رشدي أباظة.

إسلام إبراهيم

لم يمر شبيه رشدي أباظة على الفنان إسلام إبراهيم مرور الكرام، فنشر صورة ساخرة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا : «شبيه شبيه الفنان رشدي أباظة».

تامر فرج

كما أنه لم يفلت من الفنان تامر فرج، حيث نشر صورة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر فيها متقمص الشخصية بالروب والشنب فضلًا عن السيجار، وعلق قائلًا: "شبيه الفنان قرني أباظة".

أشباه رشدي أباظة

الجدير بالذكر أنه، تعددت أشباه الفنان الراحل رشدي أباظة حيث ظهر منذ فترة شبيه جديد له، و الذي يأمل في إكمال مسيرته التمثيلية قائلا: الدنجوان كان جدي لذلك اتجه إلى تصوير الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بعمل قناة على موقع يوتيوب، ليقوم برفع عليها بعض المشاهد التي يقوم فيها بتقليد الفنانين، فضلا عن تقليده لبعض الفنانين، مثل عمرو سعد والفنان الراحل أحمد زكي.

لتعاد تلك الكارة مرة أخرى، خلال هذه الأيام مع شبيه أخر، يستغل قوة الملامح بينه وبين رشدي أباظة بحثا عن الشهرة.

معلومات عن الفنان رشدي أباظة

ولد الفنان رشدي أباظة في أغسطس 1926 و توفي في يوليو 1980،ينحدر الفنان رشدي أباظة من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، بالأضافة الي أن أمه من أصول إيطالية، ولم تكن مشاريع رشدي أباظة تشمل أنه سيصبح ممثلا في يوم من الأيام.

حيث كانت أول أعماله فيلم: "المليونيرة الصغيرة"عام 1949م أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، وغيرها من الأعمال، ثم انصرف عن ذلك إلى أمور أخرى، إلا أنه عاد الي التمثيل ومثل أدوارا صغيرة في أفلام (دليلة - رد قلبي - موعد غرام - جعلوني مجرما) و الكثير من الأعمال.

وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية والدتهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا.