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وقالت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إن هذه الرحلة تأتى فى إطار البرنامج السياحى الذى تنظمه الوزارة لأعضاء الفريق لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر".
وأشارت إلى أن أعضاء الفريق أعربوا خلال هذه الرحلة عن سعادتهم بمشاهدة الأهرامات التى شيدها المصرى القديم، وخصوصا الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية تسجيلا لهذه الزيارة.
وأضافت أن الوزارة تحرص على الاستفادة من هذا الحدث الذى يقام بمصر والذى يحظى باهتمام كبير من الأطفال والكبار فى الترويج للمقصد السياحى المصرى من خلال تنظيم زيارات لأعضاء الفريق فى العديد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر لإثراء تجربتهم فى مصر وتعريفهم على ما يتمتع به المقصد السياحى المصرى من مقومات سياحية وأثرية بالإضافة إلى تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق Magic on Ice يزور أهرامات الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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