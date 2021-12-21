فريق Magic on Ice يزور أهرامات الجيزة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة السياحة والآثار، رحلة سياحية لأعضاء فريق العرض العالمى magic on ice لزيارة منطقة أهرامات الجيزة، فى إطار رعايتها لهذا العرض العالمى والذى يقام لأول مرة فى مصر خلال الفترة من 16 وحتى 25 ديسمبر الجارى بالصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولى.





وقالت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إن هذه الرحلة تأتى فى إطار البرنامج السياحى الذى تنظمه الوزارة لأعضاء الفريق لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر".

وأشارت إلى أن أعضاء الفريق أعربوا خلال هذه الرحلة عن سعادتهم بمشاهدة الأهرامات التى شيدها المصرى القديم، وخصوصا الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية تسجيلا لهذه الزيارة.

وأضافت أن الوزارة تحرص على الاستفادة من هذا الحدث الذى يقام بمصر والذى يحظى باهتمام كبير من الأطفال والكبار فى الترويج للمقصد السياحى المصرى من خلال تنظيم زيارات لأعضاء الفريق فى العديد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر لإثراء تجربتهم فى مصر وتعريفهم على ما يتمتع به المقصد السياحى المصرى من مقومات سياحية وأثرية بالإضافة إلى تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.