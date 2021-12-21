جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الأمر يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة لمدة 6 ساعات، لاستكمال أعمال إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض.
ونوهت محافظة الجيزة، أن أعمال الصيانة تستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة الأمر الذى ينتج عنه انقطاع المياه عن أحياء "الوراق - شمال الجيزة - العجوزة " اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الجمعة القادمة الموافق 24 / 12 / 2021 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25 / 12 / 2021.
ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الميدانية وإزالة أى معوقات.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- قطع المياه عن 3 مناطق فى الجيزة 6 ساعات الجمعة المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.