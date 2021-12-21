عاجل- قطع المياه عن 3 مناطق فى الجيزة 6 ساعات الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الأمر يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة لمدة 6 ساعات، لاستكمال أعمال إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض.

ونوهت محافظة الجيزة، أن أعمال الصيانة تستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة الأمر الذى ينتج عنه انقطاع المياه عن أحياء "الوراق - شمال الجيزة - العجوزة " اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الجمعة القادمة الموافق 24 / 12 / 2021 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25 / 12 / 2021.

ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الميدانية وإزالة أى معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.