وأعلن حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من منحة المولد النبوى الشريف لنحو 1601 من العمالة غير المنتظمة ببطاقة الرقم القومى اعتبارا من 26 ديسمبر الجارى وحتى 25 يناير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كل المشكلات التى تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها.
وقال: إن إجمالى ما سيتم صرفه يبلغ 800 ألاف و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذى يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: صرف 800 ألف جنيه منحة لـ1601 عمالة غير منتظمة فى أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.