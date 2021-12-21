القوى العاملة: صرف 800 ألف جنيه منحة لـ1601 عمالة غير منتظمة فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فورا.





وأعلن حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من منحة المولد النبوى الشريف لنحو 1601 من العمالة غير المنتظمة ببطاقة الرقم القومى اعتبارا من 26 ديسمبر الجارى وحتى 25 يناير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كل المشكلات التى تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها.

وقال: إن إجمالى ما سيتم صرفه يبلغ 800 ألاف و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذى يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.