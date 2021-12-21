كيهك.. شهر التسبيح فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - وخصصت الكنيسة لهذا الشهر، كتاب خاص يشمل تسابيحه سمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى تسبيح.
وكما فى التسبحة السنوية التى تتلى يومياً فى صلوات الكنيسة مع إضافة بعض الإضافات وهى تقال طوال شهر كيهك حتى برامون الميلاد وهو اليوم الذى يسبق العيد وفيها تركز الكنيسة على السيدة العذراء لذلك سمى شهر كيهك الشهر المريمى.
تقام السهرات للصلاة والتسبيح فى كافة الكنائس القبطية داخل وخارج مصر، وتختتم الصلوات والتسابيح فى الكنائس القبطية فى ليلة عيد الميلاد المجيد وقداس العيد الذى يوافق يوم 29 من شهر كيهك.
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