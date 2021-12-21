جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد لها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى منذ تأسيسها، بإيرادات وأرباح بلغت نحو 900 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات الهيئة لدراسة سبل تعظيم استثمارات الأوقاف وتحصيل جميع حقوق الهيئة لدى الغير، ومناقشة عدد من الملفات الهامة بالهيئة. وأوضح وزير الأوقاف أن الهيئة حققت أعلى عوائد إيرادات وأرباح خلال النصف الأول من العام المالى 2021 - 2022، مقارنة بهذا النصف من أى عام ماض منذ تأسيسها، إذ بلغ إجمالى الإيرادات والأرباح نحو 900 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 98 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.3% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبزيادة تقدر بنحو 235 مليون جنيه، بنسبة 35.4% عن نفس الفترة من العام المالى قبل الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مختار جمعة: هيئة الأوقاف تحقق عوائد بـ900 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.