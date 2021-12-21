جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بنشر سيارات بميكروفونات لتوعية المواطنين بضرورة الإسراع والتوجه نحو الوحدات والمراكز الصحية لتطعيم أبنائهم ضد مرض شلل الأطفال فى إطار الحمله القومية الجارى تنفيذها والتى تنتهى غدا 22 ديسمبر الجارى.





وفى ذلك الإطار، تابع مركز ومدينة أوسيم وبالتنسيق مع إدارة صحة أوسيم إعداد حملة للتوعية من خلال التحرك بسيارة بميكروفونات تطوف فى الشوارع الرئيسية والفرعية وتوعية المواطنين بأماكن تواجد فرق حملات التطعيم الثابتة والمتحركة وسرعة التوجه لتطعيم أبناءهم حفاظا على سلامتهم.

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين بسرعه التوجه نحو الوحدات والمراكز الصحية أو للفرق الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين لتطعيم أبنائهم فى إطار خطة الدولة نحو خلو مصر من مرض شلل الأطفال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات تجوب شوارع الجيزة للتوعية بالتطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.