القوى العاملة : صرف 3.1 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة .. وتعيين...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 142 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 4 شباب من قادرون باختلاف ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 241 طالب عمل .
وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر نوفمبر الماضي- أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً بصرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالى 3 ملايين و 166 ألفاً و 500 جنيه لـ 6333 عاملاً من المسجلين بالمديرية.
وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 120 منشأة ، والقيام بـ 21 حملة تفتيشية ، وبحث 3 شكاوى ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية .
وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 84 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 243 منشأة ، وأسفر عن تحرير 30 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 5 شكاوى عمالية .
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