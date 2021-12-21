القوي العاملة: صرف 800 ألف جنيه منحة لـ 1601 عامل غير منتظمة...

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.

وأعلن حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من منحة المولد النبوي الشريف لنحو 1601 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري وحتى 25 يناير المقبل ، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها.

وقال: إن إجمالي ما سوف يتم صرفه يبلغ 800 ألاف و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.