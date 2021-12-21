القوى العاملة: توفير 7470 فرصة عمل برواتب مجزية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية من توفير 5908 فرصة عمل للذكور والإناث، منها القادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص فى 21 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري .

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نوفمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 1562 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7470 فرصة عمل.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 21 محافظة هي : القاهرة ، والإسكندرية ، وبورسعيد ، والسويس ، والإسماعيلية ، والقليوبية ، ودمياط ، والبحيرة ، والشرقية ، والمنوفية ، والغربية ، وبني سويف ، وقنا ، والأقصر ، والوادي الجديد ، وجنوب سيناء ، وأسيوط ، وسوهاج ، والمنيا ، والجيزة ، والدقهلية .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 60 كاشير ، و 2 موظف استعلامات ، و 205 فرد امن براتب يصل لـ 4500 جنيه مع توفير سكن ووجبات في بعض المواقع ، و 500 عضو فريق ، و 200 مندوب توصيل براتب 5000 جنيه، و50 سائق براتب 4000 جنيه، و 20 مضيف ، و 28 مشرف غرف ، و 18 عامل تجهيز وتحضير ، و 2 جنايني ، ومدير قسم تجاري براتب 6000 جنيه ، واخصائي توظيف،و 40 عمال نظافة ، و 50 مساعد أدوية ، و 5 كبير مهندسين ، و 50 خدمات معاونة ، و 20 مراقب كاميرات ، و 50 مسئول مبيعات ، و 134 عاملا من ذوى الهمم لاستيفاء نسبة 5 % .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 3 مهندسين انتاج ، و 20 مهندس جودة ، و 20 مهندس كهرباء ، و 16 مهندس ميكانيكا ، و 30 مصمم جرافيك ، و 10 أخصائي تخطيط ، و 30 محاسب ، و 20 مندوب مشتريات ، و 20 مسئول خدمة عملاء ، و 30 أخصائي جودة ، و 472 فنيين المونيتور وتكسير آلي وسلكيات وصيانة كهربائية وميكانيكية ، و 2 فنى سلامة وصحة مهنية ، و 20 طباع ، و 16 مساعد طباع ، و30 فنى ستيمر، و12 فنى مطبخ لون، و12 فنى غسيل ، و 60 فنى طباعة ، و 50 فنى تجهيز، و 3 فني كسترة ، و4 فنى غلاية ، و 160 فنى تشغيل ماكينة ، و 275 عامل إنتاج ، ومدير فرع ، و 25 موظف ، و25 سائق ، و18 تباع ، و 100 عامل صباغة أقمشة ، و 30 عامل خدمات ، و 2 مساعد، و 133 عامل مخازن ، و 30 عامل إنتاج طباعة .

وفى الإسكندرية يوجد 3 مدرسين رياضيات ،و3 سكرتيرة، و200 عامل تشغيل ماكينة خياطة، و 10 مشرف خدمة عملاء، و17 بيع مباشر، و 3 جزار بلدي ، و 4 شيف طبخ ، و 10 عمال مخازن ، و 5 مشرف أمن.

كما تم توفير فرص عمل بالسويس وبورسعيد والإسماعيلية ، تمثلت في 95 عمال انتاج وتعبئة ، و 4 سائقين درجة أولي ، و 20 سائق كلارك براتب 5000 جنيه .

وفي الجيزة والغربية يوجد 30 عامل خياطة، و10 مسئول تمويل ، و5 عمال نسيج ، و 30 عامل عادي ، و 8 عمال أرضية ، و 6 عمال نظافة ، وعامل طباعة ، و4 عمال شريط ، و50 عامل إنتاج .

كما تم توفير فرص عمل بدمياط شملت : 530 فرد أمن ، و 15 مراقب كاميرات، و4 سائقين درجة أولى، و6 مهندسين ( إنتاج - جودة ) ، و طباخ ، ومساعد طباخ ، و امين مخزن ، و 49 عمال خدمات ونظافة ، و 2 عمال مخازن ، وعامل تعبئة وتغليف، وتقدم الأوراق بمكتب التشغيل بدمياط الجديدة.

وهناك عدد من الوظائف في البحيرة تضمنت : 4 مسئول ائتمان ، و 5 مهندس زراعي ، و 15 عامل زراعي ، وفنى صيانة ، و 15 عمال انتاج ، و 8 فنى حقن ونفخ بلاستيك .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 100 عامل إنتاج، و12 عاملة فرز، و10 عمال اوفر وتعبئة ، و6 سائقين رخصة أولى، 10 مندوبين مبيعات، و 2 مشغل ليزر وفريزة كمبيوتر ، و 2 فنى لحام أكسجين، و10 عمال لاستيفاء نسبة الـ 5 % .

وفي المنوفية يوجد 189 فرصة عمل متاحة ، منها :45 عمال واوفر واورليه ، و 3 مشرفين إنتاج ، و 120 أخصائي خدمات مالية فردية وجماعية ، و 4 أخصائي تسويق ، و5 بائعين ، و5 مساعد شيف ، و2 فرد أمن ، و 5 عمال نظافة .

ووفرت مديرية القوى العاملة بالدقهلية فرص عمل شملت : 3 مندوب مبيعات ، و 4 سائقين ، و محاسب ، و 2 محصل ، و 2 أمين خزينة ، و 20 عمال تعبئة ، و 2 عمال عاديين .

أما بنى سويف فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 2 مشرف إنتاج، ومهندس صيانة، ومهندس سلامة وصحة مهنية ، وفنى طلاء بالغمر ، و فنى تشطيب ستانلس ، و 3 فنى لحام ارجون ، وسائق رخصة ثانية ، و 22 عمال إنتاج .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالمنيا مجموعة من فرص العمل شملت : 100 عامل خياطة ، و 2 مراقب جودة ، و 4 مدرسين رياضيات وعلوم ، و5 مشرف، و50 عامل صالة، و10 عمال تعبئة ، و15 فرد أمن ، و3 منسق ميداني ، و 22 أخصائي إئتمان ، و3 عمال مخازن ، وسائق كلارك .

أما أسيوط فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 5 منسقة ، و 5 أخصائي تمويل ، و 4 مهندس مدني ، و 4 مندوب مشروبات ، و 4 مشرف سلامة وصحة مهنية ، و 4 فنى كهرباء ، و 4 فنى تبريد وتكييف ، و 4 فنى نجارة ، و 2 طيار ، و 4 مندوب مبيعات ، و 4 مندوب تليفون ، و 30 وكيل تأمين ، و25 مدير مجموعة ، و 4 عمال لشركة أدوية ، وفرد أمن .

وفي الأقصر وقنا والوادي الجديد يوجد 250 فرد أمن إداري ، و 20 عمال خدمات براتب 3000 جنيه، و50 فنى إنتاج، و2 مهندس ميكانيكا ، ومسئول علاقات عامة، و10 عمال زراعة، وشيف شواية ، و2 شيف طاهي، و6 استيوارد ، و 3 ميكانيكي ، و 5 كهربائي ، و6 عمال عاديين .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بسوهاج مجموعة من فرص العمل شملت : 65 مندوب مبيعات، ومحاسب، و100 مندوب تسويق ، و16 مدرباً (تكنولوجيا معلومات - وطاقة شمسية -وتحول رقمي ) ، و2 سكرتارية ، و2 مصمم جرافيك ، و عامل بوفيه ، و 6 سائق .

كما تم توفير فرص عمل بجنوب سيناء وهى : 12 منقذ ، و 3 ريس بحري ، و 25 فرد أمن ، و 35 إشراف داخلي ، و 17 عمال تجهيز وتحضير ، و 21 مضيف ، و 3 مرشد سنوركل ، 10 عمال نظافة ، و 6 عمال طبخ سكن ، و 2 عمال زراعة ، و 5 سباك ، و 5 كهربائي ، و 2 طباخ ، و2 عمال مخازن .