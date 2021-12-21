وزير التنمية المحلية يشارك فى افتتاح مؤتمر ”المبادرون” لتيسير سبل الإتاحة والدمج...

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم فى فعاليات مؤتمر "المبادرون" والذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والذى يهدف إلى التوسع في سبل التيسير والإتاحة لذوي الإعاقة في مصر، سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف.

وشهد المؤتمر الذي أُقيم بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة في شئون الأشخاص ذوي الإعاقة حضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير السياحة والآثار، ، ووزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وبدأت فعاليات مؤتمر "المبادرون" بتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية المحلية والحضور معرض الشركات الناشئة التي تقدم منتجات وخدمات لذوي الاعاقة أو التي شارك في تطويرها ذوي إعاقة بأنفسهم، بالإضافة إلى جناح لمؤسسات تعمل في مجال ذوي الإعاقة.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية خلال مشاركته فى المؤتمر إلي الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية بذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم وتوجيهاته المستمرة للحكومة لتقديم كل الدعم والمساندة لهم .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والاجراءات فى هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة والمحافظات للتوسع فى تمكينهم وتقديم المساعدة لهم فى حياتهم اليومية .