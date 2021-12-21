محلية النواب تناقش غدا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف محوري أبو سليمان وترعة المنتزه بالإسكندرية

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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات غدا الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الإسكندرية.

دوت الخليج

حيث يناقش الاجتماع الأول طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: علي الدسوقي، وعمر الغنيمي، ومحمد إسماعيل – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مهني، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزه المردومة، حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة، وذلك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تعرض كورنيش الإسكندرية للإهمال والتشوه البصري، وعدم التزام المحافظة بتنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعميم الهوية البصرية بجميع المحافظات وأعمال التنسيق الحضاري، ومعالجة التشوهات البصرية للمعالم الأثرية والسياحية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، فضلاً عن مخالفة أكواد الكورنيش للأكواد والمواصفات العالمية.

تفاصيل اجتماع لجنة الإراة المحلية بالنواب

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى عبدالستار، بشأن توفير سكن لعدد (17) أسرة من قاطني ثلاثة عقارات بمنطقة الدخيلة الشمعدان نتيجة انهيار أحد العقارات، بتاريخ ۲۰۲۱/۷/۲ الأمر الذي أدى إلى تصدع العقارين المجاورين له، وصدر قرار من الحي المتضرر بهدمهم لأنهم غير مؤهلين للسكن مرة أخرى.

حيث تناقش اللجنة :طلبات الاحاطة المقدمة من النواب : علي دسوقي, عمر الغنيمي , محمد اسماعيل, أحمد مهني, بشأن توفير الاعتمادات المالية اللاومة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد ابو سليمان وترعة المنتوة المردومة, حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة, وئالك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من انشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور .

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف بشأن، إعادة الشيء لأصله ورصف ورفع كفاءة الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق لها (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات) لحي العامرية ومدينة برج العرب - محافظة الاسكندرية، فضلاً عن ضرورة رفع كفاءة الطرق الحيوية وإنارتها مثل (أم زغيو – الكيلو ۲۱ - - الوفاء - نجع كاتب البنجر - النهضة.

وتناقش اللجنة أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمود قاسم، محمد جبريل، بشأن تباطؤ الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن استكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلائهم من مساكنهم بمنطقتي (نجع إسو، ونجع الألومنيوم) بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير، حيث إنه تم نقل بعضهم لمساكن بشائر الخير بالإيجار، وعمليات الإخلاء كانت مشوبة بعدم وجود إستراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، محلات بديلة، أو تعويضات بالرغم من إفادة السيد الفريق وزير النقل بسداد مبالغ تعويضات وصلت إلى ۹۰۰ مليون جنيه.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمناطق الآتية: (الطوبجية، وابور الجاز، مينا البصل، محرم بك، أبيس) - محافظة الاسكندرية، فضلاً عن ضرورة إعادة رد الشيء لأصله بالشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق بها (غاز طبيعي – المياه – الكهرباء)، وخاصة أن هذه الشركات قامت بسداد مبالغ | إعادة رد الشيء لأصله للمحافظة.