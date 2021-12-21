/667434/برلماني-فى-طلب-احاطة-للحكومة-مايحدث-داخل-المستشفيات-الخاصة-مهزلة-كبرى

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، مايحدث فى أقسام العيادات الخارجية والطوارئ بالمستشفيات الخاصة بالمهزلة الكبرى، مؤكداً وأنه من خلال رصده لعدد من هذه المستشفيات داخل محافظة القاهرة فإن هناك حالة من التكدس الجماهيرى الكبير داخل هذه الاقسام مما يهدد بعواقب وخيمة بسبب عدم الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا.

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وقال زين الدين، فى بيان عاجل، قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان إننى ادعو الوزير أن يتخفى ويذهب للكشف بأحد هذه المستشفيات ومنها مسشفى شهير بمصر الجديدة ليرى بنفسه المأساة الكبرى التى يعيشها المرضى والأطباء واطقم التمريض جميع العاملين بالمستشفى بمجرد دخوله من باب المستشفى.

زين الدين يطالب بوضع حد أقصى لإجراء أى كشف طبى داخل المستشفيات الخاصة

وأكد عضو مجلس النواب، إن المرضى وغالبيتهم من كبار السن ينتظرون أكثر من 5 ساعات صباحاً ومساء حتى يأتى الدور للكشف عليهم وبأسعار خيالية وجنونية، مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة الطاحنة حفاظاً على أرواح المواطنين من المرضى وأسرهم والأطباء وجميع العاملين بالمنظومة الطبية داخل المستشفيات الخاصة

كما طالب زين الدين، بوضع حد أقصى لإجراء أى كشف طبى داخل المستشفيات الخاصة وليكن 50 جنيهاً فقط مع وضع لائحة مالية لإجراء جميع العمليات الجراحية والتحاليل والاشعة وجميع الفحوصات الطبية داخل جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مؤكداً أن هناك مغالاة كبيرة فى أسعار علاج المواطنين داخل مختلف المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية.