/667439/الفنان-فادي-خفاجة-عن-مشاركته-في-حد-فاصل-حكاية-بنات-السباعي-مبسوط-بشغلي-مع-تامر-حمزة-وهو-مخرج-لأول-مره

انتهي تصوير "حكاية بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل"، و الحكاية عبارة عن 5 حلقات، وهو من إخراج تامر حمزة. وحكاية "بنات السباعي" من بطولة عدد من الفنانين منهم : ريم البارودي، محمد التاجي، ادوارد، محمد الدقاق، فادي خفاجة، محمود حجازي، هبه حسن، أحمد جمال سعيد.

و يرصد لكم موقع دوت الخليج بعض التصريحات من الفنانين القائمين بهذه الحكاية "حكاية بنات السباعي" في السطور القادمة.

الفنان فادي خفاجة

صرح الفنان فادي خفاجة عن دوره في المسلسل قائلا : «الحمد لله أنا مبسوط بالمشاركة دي مع الأستاذ تامر حمزه،اشتغلت معاه كذا مره وهو مساعد مخرج، و دي أول مره أشتغل معاه و هو مخرج و ده شئ أنا مبسوط بيه جدا».

و أعرب عن سعادته بالتعاون مع شركة الانتاج ول القائمين عن العمل:«أول مره ليا مع الأستاذ محمد ابراهيم المؤلف و شركة الانتاج شركة محترمة جدا بتوفرلنا كل اللي بيبقي مطلوب عشلن المسبسب يطلع بأحسن صورة ليه».

دور الفنان فادي خفاجة في مسلسل حد فاصل حكاية بنات السباعي

دوري قصتة بتدور حول: «أن أنا من أجواز البنات "بنات السباعي" بيمر بمشاكل و بحاجات مش عايز اتكلم أوي عنها عشان محرقش الدور، بس أنا مبسوط لتواجدي في العمل ده بصراحة و ان شاء الله يتقدم بأحسن صورة».

أعمال الفنان فادي خفاجة خلال هذه الفترة

وصرح قائلا:” حكاية أنا من أحد أبطالها «نصيبي وقسمتك» للاستاذ عمرو محمود ياسين، المخرج عصام نصار، و المنتج أحمد عبد العاطي و بشكرهم جدا علي التجربة دي عشان أنا عامل دور أنا بحبه”.

و وأعرب خفاجي عن سعادته بسبب التفاعل مع شخصيتة في "مسلسل نصيبي وقسمتك" الذي يعرض هذه الفترة مضيفا:” حتي بالرغم من أن الحلقات بادئه من أول امبارح لاقيت السوشيال ميديا كلها ببتكلم عن" سعيد التعيس" عشان أنا المتشائم اللي فيهم و كل ما بتوقعلهم حاجه وحشة بتحصل و ده كان دور جديد بالنسبالي معملتوش قبل كده و ربنا يكتبلنا فيه النجاح”.

الفنان فادي خفاجة في السياق الرمضاني 2022

صرح قائلا: « في كذا حاجة يتم التعاقد عليها و هبقي أعلن عنها باذن الله».

دور الفنان فادي خفاجة في مسرحية أمر تكليف

و استكمل حديثه عن عمل مسرحي أخر مشترك في بطولتة يعرض في الأيام الحالية قائلا:«لكن دلوقتي أنا بعمل مسرحية اسمها أمر تكليف بتحكي عن موقعة البرس اللي كانت في مسلسل الاختيار 1 بس عاملينها علي المسرح و دي بتكليف من سيادة الوزيرة ».

و أَضاف عن تفاصيل شخصيته في المسرحية: «أنا بعمل فيها دور علي المجند الشاعر اللي بيكتب كل قصص صحابه لغاية ما بيحصل هجوم علي الكمين و بيتفجر و هو بيكون اخر واحد بيموت في الكمين و بيرفض أن الارهابيين يقتحموا الكمين وبيفجرهم و بيموت بس الكشكول بتاعه بيفضل موجود».

مستكملا أنه متأثر جدا بهذا الدور بشكل كبير قائلا: «حاجة مؤثرة جدا و بتبين قد ايه في ناس ابطال بيضحوا بحياتهم عشان احنا نعيش ، المسرحية لشهداء الجيش و الشرطة عمل فخور بيه جدا و بيعرض في معظم محافطات حياة كريمة و ربنا يوفقني فيه ان شاء الله».