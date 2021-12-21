النائب مجدي ملك يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات البرلمان المستمرة لأزمة الأسمدة

/667442/النائب-مجدي-ملك-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مناقشات-البرلمان-المستمرة-لأزمة-الأسمدة

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الزراعة لما يمثله من أهمية لتقليل الفجوة الغذائية التي تسببها الزيادة السكانية التي تلتهم كافة الجهود الإنمائية والتي تعتبر عائقا كبيرا أمام الدولة المصرية.

دوت الخليج

وأضاف ملك، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": شهدنا خلال الفترة الماضية أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية، لافتا أنه تم عقد عدد من الاجتماعات لحل هذه الأزمة والتنسيق مع الحكومة المصرية فضلا عن التنسيق مع حزب مستقبل وطن بقيادة المهندس أشرف رشاد، وكذلك مع رئيس اللجنة النائب هشام الحصري ووزير الزراعة السيد القصير.

مجدي ملك: نقص الأسمدة في السوق المصري تعد أزمة مفتعلة

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلي أنه تم تكوين لجنة مصغرة لدراسة وحل هذه المشكلة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والشركات والمختصين، مضيفا: توصلنا لنتائج بأن الدولة المصرية بما تملكه من مقومات تستطيع أن توفر الأسمدة لهذا القطاع، لافتا أن مشكلة نقص الأسمدة في السوق المصري تعد أزمة مفتعلة لا تعبر عما تملكه الدولة المصرية من إنتاج حقيقي يكفي الاحتياجات.

أزمة نقص الأسمدة

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بضرورة الإسراع فى طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الأسمدة للسوق المحلى بالمزايدة العلنية من خلال النشر بالصحف القومية على أن يتم تقييم الإجراءات والتعاقدات ونسبة المبيعات فى اجتماع اللجنة المقبل.

كما أوصت اللجنة، ضرورة إلزام شركة أبو قير للأسمدة بتسليم الحصص السمادية المخصصة لجمعيات الإصلاح الزراعى وأن يتم التوافق بينهما على نولون نقل الأسمدة، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة تسليم الأسمدة بأراضى جمعيات الإصلاح فى حالة إذا كان المنتفعين من الورثة، وسرعة التوجه لميكنة الخدمات بين وزارات البترول والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية لضبط منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.

وأيضا أوصت، بموافاة اللجنة ببيان عن ما تم توريده من نسبة 55% للجمعيات وما تم تصديره من نسبة 35% المحدد بالقرار الوزارى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وبحضور كل من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، و الدكتور عماد الدين مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشحات إبراهيم غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وهشام نورالدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، و تامر هيكل مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ووليد فوزى مدير عام الاتصال السياسي بوزارة البترول.