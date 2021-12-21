 باستثمارات 2,6 مليار دولار.. يحيى زكي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع "العالمية للميثانول" بالسخنة

/667447/باستثمارات-26-مليار-دولار يحيى-زكي-يشهد-توقيع-عقد-إنشاء-مجمع-العالمية-للميثانول-بالسخنة

أكد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات من المنتجات البتروكيماوية حيث يستهدف المجمع تصدير منتجاته بنسبة 100% ، و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2,6 مليار دولار .

دوت الخليج

توقيع عقد إنشاء مجمع "العالمية للميثانول" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ووقع المهندس عبد الناصر رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء مشروع الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته، حيث يعد أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 التي ترتكز على توطين صناعات محددة داخل مناطقها منها صناعات قطاع البتروكيماويات داخل منطقة السخنة المتكاملة.

كما شهدت مراسم توقيع العقد الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول، والمهندس أيمن كامل المدير العام للشركة العالمية، بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة، والمهندس حسن عبد العليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حلوان للأسمدة ومي عصفور رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي كابيتال.

جاء ذلك بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا، زمن المقرر أن يتم المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، فضلًا عن المساحات التخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع لتحقيق التكامل المطلوب بين المنطقة الصناعية والميناء بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2,6 مليار دولار.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى ثلاث سنوات تنتهي في 2025 بتكلفة استثمارية حوالي 1,6 مليار دولار والمرحلة الثانية تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي مليار دولار تنفذ على ثلاث سنوات، ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعي هو تحقيق قيمة مضافة في هذه الصناعة، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة حيث أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المرحلة الأولى من المشروع هي مليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنويا.

من جانبه، أكد المهندس يحيى زكي أن هذا المشروع الطموح يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات من المنتجات البتروكيماوية حيث يستهدف المجمع تصدير منتجاته بنسبة 100%،

كما أكد المهندس يحيى زكي، ان المشروع يعد واحداً من أركان استراتيجية الهيئة الاقتصادية في توطين صناعات البتروكيماويات في المنطقة، كما يسهم في أن تصبح المنطقة الاقتصادية خاصة منطقة السخنة ذات مكانة متميزة في مجال إنتاج البتروكيماوية والبترولية، وذلك اعتماداً على الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الشركات المتواجدة ضمن هذا العقد، كما يهف المشروع إلى تحقيق القيمة المضافة من هذه المنتجات وتقليل تكاليف استيرادها، وتصدير الفائض لتحقيق دخل إضافي من العملة الأجنبية.

رئيس المنطقة الاقتصادية: مجمع العالمية للميثانول يوفر حوالي 1,200 فرصة عمل

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن مجمع "العالمية للميثانول" سيوفر حوالي 1,200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تحقيقاً لرؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030، لافتاً إلى أن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تساعد في تسهيل عمليات تصدير المنتجات البتروكيماوية للخارج لقرب وتكامل المنطقة الصناعية والميناء الذي يعتبر أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر.

من جانبه، أعرب الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة ورئيس مجلس إدارة شركة العالمية للميثانول ومشتقاته، عن سعادته بتوقيع عقد اتفاق الأرض لمشروع الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته الذي سيقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يعكس النهضة الاقتصادية التي تعيشها مصر حالياً في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهضة غير المسبوقة على جميع المستويات وقطاعات الدولة المختلفة.

كما توجه أبو المعاطي بالشكر والتقدير للمهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أمن مصر تحولت في عهده إلى مركز إقليمي للطاقة محققة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والذي كان له بالغ الأثر في مولد هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يعزز الدور الحيوي لصناعة البتروكيماويات المصرية في الاقتصاد المصري.

يذكر أن هيكل مؤسسي مجمع العالمية للميثانول يضم أكبر الشركات المحلية العاملة في مجال البتروكيماويات وهي شركة الأهلي كابيتال إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية، و شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة، وهو أكبر مجمع لصناعات الميثانول ومشتقاته في المنطقة الصناعية بالسخنة.