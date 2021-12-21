/667450/وفد-صناعة-البرلمان-يستمع-للتحديات-التى-تواجه-المستثمرين-والمصنعين-بمجمعا-مرغم-1-2-بالاسكندرية

استمع وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اليوم، إلى التحديات التى تواجه المستثمرين والمصنعين بمجمعا مرغم 1،2 بمحافظة الاسكندرية، وذلك فى حضور عدد من القيادات التنفيذية.

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مجمع برغم بالاسكندرية

وجاءت أبرز المشاكل إلى القى المستثمرين الضوء عليها، ارتفاع القيمة الايجارية، وأن يكون العائد الاقتصادى من المجمع مساندة الصناعة الوطنية ودعم وتشجيع المستثمرين وليس رفع القيمة الايجارية، بالإضافة لوضع الصناعات الصغيرة فى قانون الشراء الموحد.

وجاء ملف المرافق من الموضوعات التى كانت حاضرة خلال اللقاء، والانتهاء من التراخيص بسهولة وذلك من خلال تفعيل الشباك الواحد.

وعلق حازم عنان، رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، قائلا:" مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، من ضمن 7 مجمعات تم طرحها من قبل الوزارة بهدف تقنين وضع الصناعة في مصر والتغلب على مشكلة الصناعات العشوائية، وأن مجمع مرغم1 كان هو البادرة والمشجع من أجل إنشاء مجمع مرغم 2 الذى تم انشاءه بالقرب من الكيانات المهتمة بصناعة الكيماويات.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية:" هناك العديد من التيسيرات والتسهيلات للشباب وراغبى الحصول على وحدات بالمجمع، منها تلى سبيل المثال، خفض سعر كراسة الشروط من 5 آلاف فى مجمع مرغم 2 ل300، وعدم إلزام المتقدم الحصول على الوحدة امتلاك سجل تجترى قبل التقديم ولكن بعد التقديم ومنحه ثلاثة شهور لاستيفاء المستندات، وكذلك التقديم بالرقم القومى وما يثبت أن المتقدم هو نفسه الشخص المستفيد من الوحدة.