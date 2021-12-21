/667451/من-يستطيع-هز-عرش-مرتضى-منصور-من-رئاسة-نادي-الزمالك-بعد-إعلان-موعد-الانتخابات

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسوف تقام انتخابات القلعة البيضاء بعد 52 يوما من الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، والتي سوف تجرى على يوم واحد فقط، بداية من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الـ 7 مساء.

وحتى الأن لم تظهر أي نيه لدى عشاق ورموز نادي الزمالك بالترشح ضد مرتضى منصور خلال الفترة المقبلة، والذي أعلن أنه ينتظر من يريد تحديه في الانتخابات المقبلة.

وكان ينتظر عشاق القلعة البيضاء تواجد أحمد حسام ميدو وحازم إمام في الانتخابات المقبلة ضد مرتضى منصور، من أجل قيادة نادي الزمالك، ولكن قرر الثعلب أنه سوف يترشح في الانتخابات بعد المقبلة، أما ميدو فيركز حاليا في العمل الإعلامي ولا ينوى الترشح للانتخابات في الفترة المقبلة.

رسمياً: الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات

ويأتي الدور على وزير الرياضة الأسبق، خالد عبد العزيز، والذي أعلن عن نيته خوض انتخابات الزمالك في أكثر من مرة، ولكن كان قلقاً من قانونية الانتخابات والطعن عليها، وأكد أن الأجواء عندما تكون مناسبة سوف يترشح على رئاسة القلعة البيضاء، ولكن لم يعلن عن نيته حتى الأن.

ويعتبر الأمل الأخير لدى عشاق وجماهير نادي الزمالك هو إئتلاف الثنائي أحمد سليمان وحسين لبيب، والذي ظهرت أقاويل خلال الفترة الماضية بتكوين قائمة قوية من اجل منافسة مرتضى منصور حال نزولة للانتخابات المقبلة بنادي الزمالك.

وكان أحمد سليمان مرشحاً قوياً خلال الانتخابات الماضية لندي الزمالك ولكن في النهاية خسر أمام مرتضى منصور، ولكن نجح من قائمتة الثاني هاني العتال على منصب النائب، وعبد الله جورج، على مقعد العضوية.

مرتضى منصور

الملامح حتى الأن والأجواء تأتي في صف مرتضى منصور حال قرر النزول لانتخابات الزمالك، والذي اعلن منذ أيام بأنه يقوم بتجهيز قائمة قوية تكون معه خلال الفترة القادمة، وأعلن عن عدم تواجد هاني زادة في القائمة بسبب قضية اللاعب محمد إبراهيم، لاعب الفريق السابق، وايضا عدم تواجد علاء مقلد المدير التنفيذي للنادي، بجانب الدكتورة شريفة الفار.

ومن المنتظر أن يكون لحسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الزمالك، الرد على مرتضى منصور، بالنزول في الانتخابات المقبلة والتصدي له خاصة أنه لاقى القبول من بعد جماهير نادي الزمالك والدعم، ولن قل هذا الأمر في نهاية فترتة مع القلعة البيضاء وقبل عودة مرتضى منصور.

يتمتع مرتضى منصور بثقة أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، وهم الرهان الدائم والذين شاهدوا تطور القلعة البيضاء خلال عهد مرتضى منصور، ومقارنة النادي قبل تواجده وبعد 4 سنوات فقط من فوزة بالانتخابات.

انتخابات نادي الزمالك

فقام مرتضى منصور بداية من عام 2014 بتكوين فرق كرة قدم قوي ينافس الاهلي في بطولة الدوري، وأيضا التنافس على البطولات الأفريقية، والتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل كما يفعل الغريم التقليدي خلال السنوات الأخيرة.

أسبوع واحد يفصلنا عن الإعلان عن قائمة المرشحين لانتخابات الزمالك، ومعرفة من الذي يستطيع هز عرش مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

ولم يعرف أحد حتى الأن تواجد هاني العتال في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، خاصة بعدما أعلن مرتضى منصور بأن العضوية الخاصة به مزورة ولا يستطيع الترشح لانتخابات نادي الزمالك.