عاجل.. السيسى يؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها. من جانبه، ثمن رئيس المجلس الرئاسى الليبى الدور المصرى الحيوى وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسى، لاستعادة الأمن الاستقرار فى ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خصوصًا المؤسسة العسكرية المتمثلة فى الجيش الوطنى الليبى، بالتكامل مع جهود لجنة "5+5" المتعلقة بالمسار العسكرى للأزمة الليبية. كما عرض محمد المنفى، مجمل الوضع السياسى الداخلى الحالى فى ليبيا، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبى السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.

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