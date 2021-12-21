عاجل- القوى العاملة تعلن عن 7470 فرصة عمل براتب 10 آلاف جنيه (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التى تصدر نصف شهرية من توفير 5908 فرصة عمل للذكور والإناث، منها القادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص فى 21 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجارى.





كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نوفمبر 2021 فى النشرة السابقة وعددها 1562 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 7470 فرصة عمل. وقال وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى من هنا "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

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