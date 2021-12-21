/667444/تشكيل-مباراة-الإسماعيلي-وسموحة-بالدوري-الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة الأسماعيلي وسموحة في الساعة الثالثة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأعلن الجهاز الفني للفريقين عن تشكيل فريقهما، لمباراة اليوم، والتي يبحث فيها كلا الفريقين عن تحقيق الفوز، وبالأخص من جانب الدراويش التي يبحث عن فوزه الأول. تشكيل سموحة لمواجة الأسماعيلي: فى حراسة المرمى: الهانى سليمان. خط الدفاع: رجب نبيل واحمد رمضان بيكهام وخالد عبد الفتاح وعبد الرحمن عامر. خط الوسط: ومحمد حليمو ومحمد كناريا ومحمد عبد العاطي وحسين فيصل. خط الهجوم: عبد الكريم وادى ومروان حمدى. تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة: فى حراسة المرمى محمد فوزى. خط الدفاع: عبد الله جمعة وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي في الدفاع، خط الوسط: محمود دونجا ومحمد شامي ومحمد مخلوف وأحمد مدبولى فى خط الوسط، خط الهجوم: جاستن شونجا وشكري نجيب . موقف الفريقين في الدوري: ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكهم مثلها، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف. قائمة الإسماعيلي في المباراة: حارس المرمى :محمد فوزى – أحمد عادل – عمر رضوان خط الدفاع: أحمد عيد – محمد بيومي – عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد عمار – محمد هاشم – محمد نصر – عبدالله جمعة. خط الوسط: محمد مخلوف – محمود دونجا – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – محمد عبد السميع ميعا – مصطفى فارس. خط الهجوم: جاستن شونجا – محمد الشامي – شكرى نجيب.

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