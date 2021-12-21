/667453/إلغاء-نتائج-منتخب-مصر-للفروسية-بأولمبياد-طوكيو-بسبب-المنشطات

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية، إلغاء نتائج مصر في بطولة أولميباد طوكيو، وذلك بسبب المنشطات وثبوت العينات الإيجابية لأحد أفراد البعثة التي شاركت في البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم استبعاد أحد لاعبي منتخب مصر للفروسية لمدة عامين من المنافسة في البطولات وإلغاء نتائجها في الأولمبياد، والتي جائت للاعب منتخب مصر محمد طلعت خلال مشاركتة في بطولة دوري الألعاب الأفريقية 2019.

وجاءت العينة الإيجابية لمادة حمض الجولميك وهو من المواد المدرجة ضمن قائمة المنشطات.

وأعلن الاتحاد الدولي للفرسوية عبر موقعة الرسمي، بان اللاعب أنكر معرفتة بالمادة وأنكرها، وأنكر تعاطي المواد المخدرة مثل الحشيش قبل إقامة البطولات السابق ذكرها، وأن السبب لإيجابية العينة هو التدخين السلبي قبل البطولة داخل فندق الإقامة.

وينتهى الإيقاف في 16 يونيو 2023 بالإضافة لتغريم طلعت 2000 فرانك سويسري فقط.

ويمكن للاعب الطعن على القرارات خلال 21 يوماً من إعلان نتائج الفص والعينات الإيجابية.

مطالب برلمانية بمنع جهاز ربيع ياسين من تدريب المنتخبات..وهجوم علي اتحاد الفروسية في رياضة البرلمان

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، مطالبات عديدة بمنع الجهاز الفني لمنتخب الشباب ، الذي انسحب من بطولة شمال افريقيا ، العودة للتدريب مرة أخري .

اتحاد الفروسية

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال افريقيا.

وقالت التانية امل سلامة بأن مصر تشارك ضمن بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بموريتانيا العام المقبل، الا انه وبسبب إصابة 13 لاعبا بفيروس كرونا المستجد "كوفيد- 19"، وتم اتخاذ قرار بالانسحاب من البطولة.

وأشارت الي ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اعتبر المنتخب الوطني للشباب منسحبا امام منخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بموريتانيا العام المقبل .

وأضافت بأن الكاف احتسب اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا، لافتة الي أن اعداد اللاعبين المصابين وصل الى 15 لاعب فور وصولهم مصر حيث أظهرت نتائج المساحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا بالإضافة الى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات .

و طالبت النائبة بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن للوقوف على أسباب إصابات لاعبي المنتخب الوطني، ومن المسئول عن إهمال الإجراءات الاحترازية وتعريض منتخبنا لخطر الإصابة بكورونا، ومن المسئول عن انسحاب منتخبنا الوطني من البطولة بهذا الشكل.

من جانبها اقترحت النائبة اية مدني ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، صدور توصية من اللجنة. بمنع الجهاز الفني لفريق الشباب كاملا من تقلد اي مناصب ادارية في اتحاد الكرة المصري مستقبليا لانهم اخطأوا في حق الرياضة المصرية وهو ما رد عليه مسئول وزارة الشباب ، بانه في حال ورود توصية من اللجنة سيتم احالتها الي اتحاد الكرة .

ووردت وزارة الشباب علي طلب الاحاطة بأن المنتخب تم اختراقه اثناء تطبيق سياسة المجموعة المغلقة ليصاب معظم افراد بعثة المنتخب الوطني للشباب، ثم شكل الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة تقصي حقائق والتي اسفرت نتيجة التحقيق عن اقالة الجهاز الفني للمنتخب بسبب الإهمال في الحفاظ على اللاعبين واتخاذ الإجراءات الاحترازية لهم ومما أدى الى قرار انسحاب المنتخب الوطني للشباب من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا العام المقبل.

وفي سياق مختلف هاجمت النائبة امل سلامة ، الاتحاد المصرية للفروسية واتهمته بتعمد عرقلة احلام لاعبين مصنفين عالميا في الفروسية من خلال وضع العراقيل امامهم مما دفع هؤلاء اللاعبين الذي حصلوا علي ميداليات عديدة لاعب في دول اجنبية ، منهم سامح الدهان الملقب بالفرعون النصري ويلعب حاليا في انجلترا .