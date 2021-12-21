«كان نفسي تكون معايا».. رسالة محمد محمود عبد العزيز لوالده بعد احتفاله بعقد قرانه

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احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز ،اليوم الثلاثاء، بعقد قرانه، حيث وثقه في فرنسا بحضور شقيقه النجم كريم محمود عبد العزيز.

دوت الخليج يرصد زواج الفنان محمد محمود عبد العزيز ورسالته لوالده.

محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لوالده بعد عقد قرانه

نشر محمد عبد العزيز فيديو عقد القران عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ووجه رسالة مؤثرة لوالده الساحر محمود عبد العزيز: "‎رسالة إلى أبى الغالى.. أنا عملتها و اتجوزت يا حاج، ورغم أن حضرتك مابتفارقنيش بس بجد دى من أكتر المواقف اللى كان نفسى تحضرها معايا".

وتابع قائلًا: ‎" رسمياً مستر اند مسيز عبدالعزيز ‎اللهم لك الحمد و الشكر، تزوجنا بفضل الله شرعاً و قانوناً امام الله و امام الجميع الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير، ‎اللهم اكرمنا و اكتب لنا الخير.. ابعد عنا اى شر و ارزقنا بفضلك بما ينفعنا و تعرف انه خير لنا فأنت الرزاق الكريم و علام الغيوب و ما تجود به علينا افضل بكثير مما نتمناه لأنفسنا".

وأضاف: "‎دعوات حضراتكم و ربنا يفرح قلوبكم جميعاً ان شاء الله.. ‎شكر خاص لتصوير و اخراج ابني البكرى و اخى الاصغر كريم محمود عبدالعزيز".

محمد محمود عبد العزيز عن بكاء دنيا سمير غانم

على الصعيد الآخر، حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على دعم النجمة دنيا سمير غانم بعد حالة الانهيار التي عاشتها أثناء تسلم تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 14 في دار الأوبرا المصرية.

محمد محمود عبد العزيز يعلق على بكاء دنيا سمير غانم

نشر محمد عبد العزيز صورة بكاء دنيا عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب متأثرًا: "أنا مقدر النظرة دي تمامًا وفاهمها جدًا جدًا وكان نفسي أكون إيجابي وأقولك تعملي إيه عشان تعدي المرحلة دي".

وأردف: "بس للأسف أنا أصلًا مش عارف أعديها لحد دلوقتي، لكن النصيحة الوحيدة هي الصبر وأننا نحاول نعمل اللى يفيدهم ويوصلهم لحد ما نقابلهم تانى إن شاء الله".

إصابة محمد محمود عبد العزيز بكورونا في الفلانتين

يذكر أن محمد محمود عبد العزيز، كشف إصابته بفيروس كورونا يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، والذي تزامن مع يوم عيد الحب "الفلانتين"، وكتب عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به:"الحمد لله قدر الله وماشاء فعل.. إيجابي كورونا".

ومن ثم أعلن محمد محمود عبد العزيز تعافيه من فيروس كورونا يوم 25 فبراير، موجهًا الشكر لله عز وجل الذي من عليه بالشفاء في وقت قصير، وأعاده لحياته الطبيعية مرة أخرى.

محمد محمود عبد العزيز ينشر صورة من نتائج تحاليل كورونا

ومازح عبد العزيز جمهوره عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة به، بأن السلبية ليست بالضرورة تكون شئ سيئًا، ونشر صورة من نتيجة التحاليل الخاصة به والتي ظهرت فيها كلمة "سلبي"، لتؤكد تعافيه من فيروس كورونا، وقال:"مش كل السلبيه وحشه".