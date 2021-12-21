خاص..الناقد كمال القاضي يكشف أفضل الأفلام لعام 2021..«السرب» لـ أحمد السقا أبرزهم

/667455/خاصالناقد-كمال-القاضي-يكشف-أفضل-الأفلام-لعام-2021السرب-لـ-أحمد-السقا-أبرزهم

أيام قليلة، تفصلنا على توديع عام 2021، واستقبال عام جديد، ملئ بالمغامرات السينمائية الجديدة، ولكن لا يجب أن نودع عامنا هذا إلا ونحن على إطلاع كامل بأحد أهم وأبرز الأعمال السينمائية، من جانبه استعان موقع دوت الخليج بالناقد السينمائي كمال القاضي، ليضع لنا خلفية عن الحصاد السينمائي لـ2021، ووتوضيح الجديد الذي حل علينا هذا العام في السينما لتطويره، والأخطاء التي يمكن أن نتجنبها في عامنا الجديد.

دوت الخليج يرصد أبرز الأفلام السينمائية التي لاقت استحسانا كبيرا عند النقاد خلال عام 2021

قال الناقد كمال القاضي في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “من وجهة نظري أن العام المنقضي شهد تميزًا ملحوظًا على مستوى الكم الإنتاجي برغم ظروف وباء الكورونا ، وهذا يحسب بالطبع للمنتجين المغامرين”.

كمال القاضي يشيد بفيلم السرب وموسى

واستكمل حديثه مشيدا بفيلمي “السرب” للفنان أحمد السقا، و”موسى” للفنان كريم محمود عبد العزيز، واختيارهما كأفضل عمل سينمائي لعام 2021، فقال: “هناك نموذجين لفيلمين مهمين، من ناحية الجودة، هما السرب للمخرج أحمد نادر جلال والكاتب عمر عبد الحليم وبطولة منى زكي وآسر يسن وشريف منير وأحمد السقا . وفيلم موسى تأليف وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار وسارة الشامي”.

وأضاف: “فيلم السرب، يتميز على المستوى الموضوعي بجرأة الطرح لواحدة من أخطر القضايا وأكثرها بروزا وأهمية من الناحية الإنسانية ، وهي قضية ذبح بعض المواطنين المصريين في ليبيا وتصويرهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي في تحد سافر لمشاعر الملايين وإعلان واضح وصريح لكافة القوى الأمنية والأنظمة السياسية ، فقد وثق الفيلم للجريمة بالصوت والصورة وترك الحكم النهائي لضمائر الشعوب في تدليل قوي على بشاعة الجريمة غير المسبوقة”.

فيلم موسى لكريم محمود عبد العزيز

وأما عن فيلم موسى، فقال: “يتميز بكونة تجربة غنية وثرية لسينما الخيال العلمي وهو نوع مفتقد في السينما المصرية ونادر إلى حد كبير ، وبالقطع لعب التأليف والإخراج والتمثيل دور مهم في نجاحة ، فضلا عن كافة عناصر التأثير”.

وأشار الناقد السينمائي كمال القاضي، إلا أن أسوأ ما تقوم به السينما المصرية هي العناوين والموضوعات تشير إلى نفسها، وأضاف: “غنية عن التعريف”.

معلومات عن فيلم السرب

الجدير بالذكر، أن فيلم “السرب” يدور حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا، وأخرى تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع، والتواجد داخليا وخارجيًا، وهو من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وشهد العمل إضافة جديدة بإنضمام الفنان محمد ممدوح والفنانة صبا مبارك لبطولة العمل مؤخرًا، والعمل يتناول قصة قتل الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير عام 2015.