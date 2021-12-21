بسبب الأهلي وبيراميدز.. تأجيل انطلاق معسكر منتخب مصر استعداداً لكأس أمم أفريقيا

/667456/بسبب-الأهلي-وبيراميدز-تأجيل-انطلاق-معسكر-منتخب-مصر-استعدادا-لكأس-أمم-أفريقيا

قرر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تأجيل موعد انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار كارلوس كيروش بتأجيل معسكر الفراعنة بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز والمقرر إقامتها في 30 ديسمبر الجاري، على أن يتم بداية المعسكر بداية شهر يناير 2022.

وكان من المقرر إقامة معسكر منتخب مصر يوم 27 ديسمبر استعدادا لكأس أفريقيا ولكن سوف يستغل كيروش هذا الوقت للتواجد في القبرتغال لقضاء فترة أجازة قصيرة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة طلبت من كيروش السماح للاعبي الأهلي وبيراميدز التواجد مع أنديتهم للعب المباراة وهو ما وافق عليه المدرب البرتغالي.

أحمد موسى يحذر كيروش: لن نقبل غير بالفوز بكأس أمم أفريقيا

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بعد تأكيد الاتحاد الأفريقي على إقامتها في موعدها.

وقال أحمد موسى في تصريحات تليفزيونية على قناة صدى البلد ببرنامج "على مسئوليتي": " معندكش حجة يا كيروش ومتقوليش بجرب اللاعيبة، والشعب المصري لن يقبل إلا بالكأس".

تأجيل معسكر منتخب مصر

وأضاف: "حاليا معندناش حجة ومعانا جهاز فني محترم في كوادر محترمة زي ضياء السيد ووائل جمعة ومش هنقبل غير بالبطولة، ومش هنسمح بالحجج زي كأس العرب، ومتقولش هنجرب زي كأس العرب احنا خلاص عدينا البطولة دي".

وأكمل: "احنا ابطال أفريقيا ورايحين ناخذ البطولة لا نقبل غير بذلك، وسيكون متواجد اتحاد كرة جديد ولن يسمح بما حدث من قبل مثل كأس العرب، الجزائر كانت رايحه تفوز بالبطولة يجب أن نفعل مثلهم”.

كارولوس كيروش يعلن عن القائمة المبدئية للفراعنة لكأس أمم أفريقيا.. عودة تريزيجية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي